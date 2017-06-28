ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
Законодательное собрание Петербурга рассмотрит на последнем заседании весенней сессии документы о проведении трёх референдумов. Как сообщает 28 июня корреспондент «Фонтанки», в повестку дня внесены вопросы об отзыве оппозиционных депутатов, запрете анонимности в Интернете и статусе Исаакиевского собора.
С инициативой выступил единоросс, глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Документы были поставлены в очередь на рассмотрение в конец повестки дня.
Документы о проведении народного голосования по статусу Исаакиевского собора долгое время депутаты отказывались рассматривать на заседании ЗакСа, после чего оппозиционные парламентарии обратились в суд в связи с затягиванием вопроса.
В это же время горизбирком в рекордные сроки рассмотрел заявки на проведение двух плебисцитов – об отмене анонимности в Интернете и отзыве мандатов оппозиционных депутатов. Оба вопроса противоречат российскому законодательству, что стало поводом для ужесточения законодательства о референдумах.
Справка:
О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. Решение разделило горожан на два противоборствующих лагеря.
28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.