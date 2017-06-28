В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю

Нашпигованный оружием разных веков немецкий автомобиль остановили на юге Петербурга. У мужчины, находившегося за рулем, дома также нашли арсенал. Находки он якобы привез с мест боев времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно «Фонтанке», «Фольксваген Поло» сотрудники уголовного розыска остановили утром 26 июня у дома 202 по Таллинскому шоссе. Машиной по доверенности управлял 34-летний петербуржец.

В салоне нашли около 350 патронов разного калибра, порох в стеклянной банке и бутылке, два штыка, а также саблю и брусок светло-коричневого цвета весом около 500 граммов, который эксперты позже признали тротилом.

27 июня оперативники наведались к водителю домой. Там среди обычных вещей нашлись стволы, один из которых оказался от немецкого пистолета-пулемета, еще одна банка с порохом, а также запчасти к оружию. Большая часть находилась в состоянии сильной коррозии.

Петербуржец уверял полицейских, что все это нашел во время раскопок. Против «археолога» возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчина задержан на двое суток.