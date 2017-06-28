Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона

Рюкзак с валютой, куртку с рублями, ноутбук и документы вытащили воры из машины капитана яхты, оставившего свой «БМВ» рядом с дилерским центром в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», преступление совершили 27 июня неподалеку от автоцентра по продаже и обслуживанию BMW у дома 10 по Стартовой улице. 33-летний хозяин иномарки заметил пропажу в семь часов вечера. С заднего сиденья исчезли куртка, в карманах которой были 120 тысяч рублей, водительские права и страховой полис. Кроме того пропал синий рюкзак с двумя сотнями тысяч рублей, двумя тысячами долларов и MacBook Air. Также капитан морской яхты будет вынужден восстанавливать паспорта: заграничный и российский.

Имущество и документы он оценил практически в 600 тысяч рублей и заявил о случившемся в полицию.