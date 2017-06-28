На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche

В Московском районе Петербурга «Порше» помог угнать «Лексус».

Как стало известно 28 июня, Lexus его владелица приобрела месяц назад в автомобильном салоне. Иномарка новая – 2017 года выпуска. Но радовалась покупке жительница города на Неве недолго: автомобиль уехал без ее ведома от 27 дома по улице Типанова. При этом угонщики смогли сделать свое дело тихо. Даже сигнализация не сработала.

Сопровождение угнанного «Лексуса» осуществлял «Порше Макан» с подмененными номерами. Напомним, что аналогичную «пару» в Петербурге видели 20 июня. Тогда пропала иномарка стоимостью более 6 миллионов рублей.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».