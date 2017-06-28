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28.06.2017 10:05

Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»

В Петербурге одного из руководителей ООО «ЖКС №3 Центрального района» привлекли по уголовному делу о мошенничестве. Он выдавал коммерсантам акты о выполнении технических условий ПАО «Ленэнерго» за деньги, хотя обязан это был делать бесплатно. После обыска сотрудник сознался, объяснив поборы своей небольшой заработной платой.

По информации «Фонтанки», 27 июня следователи УМВД по Центральному району провели обыск и допросили начальника отдела по работе с ресурсоснабжающими организациями Сергея Наталич. Его побеспокоили в ходе расследования дела, возбужденного в начале марта 2017 года.

По данным «Фонтанки», к началу реализации в материалах дела были уже собраны факты о том, как подозреваемый собирал деньги с обращавшихся к нему предпринимателей за согласование и выдачу необходимых актов об осуществлении технологических присоединений сетей ПАО «Ленэнерго» в коммерческих помещениях. Так, например, по инкриминируемому ему эпизоду он попросил с бизнесмена 270 тысяч рублей. Нюанс состоял в том, что эта услуга является стандартной и бесплатной.

Как стало известно нашему изданию, после допроса сотрудник ООО «ЖКС №3 Центрального района» Наталич согласился с претензиями следствия, заявил об аналогичных ситуациях в своей практике и был отпущен под подписку о невыезде.

Любопытно, что свою корысть он честно объяснил заработной платой в 40 тысяч рублей.

Заметим, что предыдущий визит следствия в структуры ЖКС Центрального района в конце декабря 2016 года был связан с присвоением погрузчика для снега директором ЖКС №4.


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