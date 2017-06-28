В квартире на Коллонтай нашли наркотический огород

Плантацию с полусотней кустов растительного наркотика и больше двух килограммов запрещённого урожая обнаружили полицейские в Невском районе Петербурга. «Огородник» с помощниками получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД ещё в марте заинтересовались группой молодых людей, которые, судя по всему, наладили в городе производство и сбыт наркотиков. Утром 26 июня расследование привело оперативников в гараж неподалёку от дома №18 по улице Кржижановского, где хранились 2 килограмма 300 граммов запрещенного растения.

Плантацию нашли в квартире на улице Коллонтай, в которой сотрудники правоохранительных органов насчитали 49 кустов растения. Выращивал их, по предварительной информации, 27-летний местный житель, а для продажи урожая привлёк двух 30-летних помощников.

Троицу задержали на двое суток. Пока им вменяют три эпизода: две продажи небольших партий в мае и июне и хранение более двух килограммов наркотиков. Готовый к продаже товар, сами кусты и «садовый инвентарь» изъяли при обыске.