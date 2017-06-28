В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей

Госдеп США заявил о существовании на территории России трудовых лагерей, в которых в рабских условиях трудятся десятки тысяч граждан КНДР. Об этом говорится в докладе Госдепартамента, который был опубликован во вторник, 27 июня.

«Правительство России поддерживало, а недавно и расширило двусторонние соглашения с КНДР, согласно которым на территории России функционировали трудовые лагеря КНДР, а тысячи северокорейских рабочих подвергались принудительному труду», — утверждается в документе.

В докладе отмечается, что КНДР каждый год отправляет в Россию около 20 тысяч своих граждан для работы в различных отраслях. Еще около 30 тысяч граждан КНДР, которые работают в России официально, насильно принуждаются к труду.

«Заключенное в феврале 2016 года соглашение между Россией и КНДР может усугубить эти условия, разрешив российским властям выдворять северокорейских "нелегальных" мигрантов на территории России, включая даже обладающих статусом беженца, несмотря на сообщения о том, что власти КНДР арестовывают, держат в заключении, принуждают к труду, пытают, а иногда и казнят вернувшихся на родину жертв торговли людьми», — приводит выдержку из документа Lenta.ru.

В докладе Госдепартамент включил Россию в список стран, не выполняющих минимальные требования по борьбе с работорговлей. В одной группе с Россией в списке также находятся Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Китай, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.

Всего в реестре 187 государств, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017 года.