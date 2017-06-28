В Петербурге пьяного иностранца задержали по заявлению о приставании к детям

Иностранца, подозреваемого в склонности к педофилии, искали в ночь на 28 июня сотрудники полиции Красносельского района Петербурга. О преступлении заявила мать двоих детей.

Как стало известно «Фонтанке», за помощью в 9 отдел полиции женщина 37 лет пришла незадолго до полуночи. Она рассказала, что некий мигрант во дворе одного из домов по улице Спирина приставал к 10-летнему сыну и 12-летней дочке. Якобы он пытался их обнять и пощупать.

Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 45-летний гражданин Узбекистана, который был так пьян, что ушел недалеко. Его доставили в отдел и поместили в комнату для временно задержанных, чтобы он проспался.

Проводится проверка.