У банкомата на Индустриальном задержали людей со скиммером

Двух любителей чужих денег задержали у банкомата Райффайзенбанка в крупном торгово-развлекательном центре Петербурга вечером 27 июня.

Как стало известно «Фонтанке», странные манипуляции двух мужчин, которые пристроились к банкомату, расположенному рядом со входом в ТРК «Июнь» на Индустриальном проспекте, 24, привлекли внимание граждан. Они обратились к охране. Та, в свою очередь, вызвала полицию.

У аппарата подоспевшие сотрудники 13 отдела полиции задержали двух петербуржцев, 38 и 34 лет. У тех при себе оказалось электронное оборудование, которое они пытались установить на банковский агрегат.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на кражу».