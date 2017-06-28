В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
Руководитель департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин отстранен от должности после публикации в интернете видеозаписи, в которой говорится о драке с участием чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации 28 июня.
"Появилась информация, на которой соседи Сергея Карпунькина по даче обвиняют его в нанесении побоев и угрозах. Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей", – сказал представитель администрации.
Исполнять обязанности начальника департамента назначен заместитель Сергея Карпунькина Юрий Ударцев.
В видеообращении, которое записали соседи Карпунькина по даче, говорится, что в минувшие выходные между чиновником и ними произошел конфликт из-за того, что он вместе с гостями громко слушал музыку. После этого Карпунькин вместе со своей женой и другом якобы избил соседей: двух женщин, молодого человека и пенсионера, которому была сломана рука.
В пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили, что потерпевшие обратились в полицию с заявлением, правоохранительными органами проводится проверка информации.
"Поступило сообщение о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ "Рябинка". Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку", – сказал представитель полиции.
Правоохранительные органы устанавливают всех участников конфликта и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: Newsru.com