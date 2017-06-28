Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов

Несколько сотен туристов из Северной столицы с полуночи 28 июня «дежурят» в Пулково, так как не могут улететь в Тунис.

О задержке рейса BJ 809 в Монастир, который осуществляет тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie, «Фонтанке» сообщили пассажиры. По их словам, к полуночи туристы прибыли в Пулково и выяснили, что посадка на борт, который должен был отправить их на солнечный курорт в 2.10 ночи, задержана. По предварительной информации, А320 не прилетел в Петербург по техническим причинам. Его ожидают к 10 утра. А посадку на рейс пока запланировали на полдень.

В авиакомпании ни пассажирам, ни журналистам пока никак не прокомментировали задержку.