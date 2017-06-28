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28.06.2017 08:45

Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии, если курдские отряды приблизятся к турецким границам.

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"»,— сообщил президент Турции журналистам 27 июня.

По словам Эрдогана, Турция ранее выражала готовность освободить от боевиков сирийские Манбидж и Ракку, но западные партнеры Анкары по антитеррористической коалиции обратились за помощью к курдским формированиям. Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление, что стратегические партнеры Турции, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций «Партии демократического союза» и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны».

В начале месяца курдские отряды из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) начали штурм Ракки — столицы ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Хотя формально отряды СДС считаются «арабско-курдскими», на деле именно курды играют в них ключевую роль. И это обстоятельство, уже спровоцировавшее конфликт между Вашингтоном и Анкарой, грозит еще большими проблемами в будущем, когда придется определять, в чью зону ответственности отойдет отбитый у исламистов город.

Источник: "Коммерсантъ"

Справка:

«Щит Евфрата» — военная операция турецких вооруженных сил при поддержке Свободной сирийской армии на территории провинции Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данная операция направлена против ИГИЛ и «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции». Операция началась 24 августа 2016 года и закончилась 29 марта 2017-го.

С декабря 2015 года турецкие войска также проводят военную операцию в соседнем Ираке.


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