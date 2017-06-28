Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке
Официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что администрация страны не будет приводить доказательства того, что власти Сирии ведут подготовку к применению химического оружия.
«Они (доказательства. — Прим.ред.) и не будут раскрываться, поскольку это относится к компетенции разведки. Вам всем известно, что иногда появляются вопросы, в детали которых мы не можем вдаваться, но они привлекают внимание правительства Соединенных Штатов на высшем уровне», — заявила она 27 июня.
По словам Науэрт, власти США не станут верить в заявления Сирии об отсутствии приготовлений к проведению химатаки.
«Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения», — заключила представитель Госдепа.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шона Спайсера заявил, что власти Сирии готовят новую химическую атаку. В свою очередь, министр по национальному примирению Сирии Али Хайдар опроверг утверждения Белого дома.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом на совместный ответ в случае, если власти Сирии проведут новую химическую атаку.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
По версии противников Асада, 4 апреля 2017 года самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.
Тем не менее, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.
Президент России Владимир Путин назвал заявления о применении химоружия сирийской армией провокацией. По мнению российского лидера, это было сделано для дискредитации Асада.