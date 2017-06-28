Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке

Официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что администрация страны не будет приводить доказательства того, что власти Сирии ведут подготовку к применению химического оружия.

«Они (доказательства. — Прим.ред.) и не будут раскрываться, поскольку это относится к компетенции разведки. Вам всем известно, что иногда появляются вопросы, в детали которых мы не можем вдаваться, но они привлекают внимание правительства Соединенных Штатов на высшем уровне», — заявила она 27 июня.

По словам Науэрт, власти США не станут верить в заявления Сирии об отсутствии приготовлений к проведению химатаки.

«Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения», — заключила представитель Госдепа.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шона Спайсера заявил, что власти Сирии готовят новую химическую атаку. В свою очередь, министр по национальному примирению Сирии Али Хайдар опроверг утверждения Белого дома.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом на совместный ответ в случае, если власти Сирии проведут новую химическую атаку.