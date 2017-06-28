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28.06.2017 08:05

СМИ заявляют о попавшем в плен в ЛНР разведчике из России

В Луганской области попал в плен 22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев.

Об этом вечером 27 июня заявила русская служба «Би-би-си» со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и в командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил республики.

По информации радиостанции, молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. В плену Агеев оказался 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время боев между 93-й отдельной механизированной бригадой вооруженных сил Украины и разведгруппой четвертой механизированной бригады самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко в своем Facebook опубликовала фотографии паспорта и военного билета Агеева. По ее словам, ему доверили стрелять из пулемета, однако молодой человек растерялся и в итоге попал в плен.

«Би-би-си» со ссылкой на мать Агеева утверждает, что в марте этого года он подписал контракт и отправился служить в бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России в Ростовской области.

25 июня пресс-центр украинской АТО сообщил о том, что в ходе операции в Донбассе была уничтожена диверсионно-разведывательная группа. В результате четыре человека были задержаны. Утверждалось, что один из них является уроженцем Алтайского края.

Украинские военные также сообщили, что в ходе операции погиб командир группы, который якобы был гражданином России и уроженцем Кирова.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) вечером 27 июня представили свою версию событий. Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко заявил, что 24 июня украинская диверсионная группа напала на военнослужащих, которые осуществляли доставку личному составу продовольствия. «В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран», – заявил Марочко. По его словам, четверо военнослужащих народной милиции были похищены и попали «в застенки Службы безопасности Украины». «Для того чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военнослужащими, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на их ближайших родственников. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают», – цитирует Марочко «Луганский информационный центр».

Официальной информации от Минобороны касательно случившегося с Агеевым пока нет.

 

 

Источник: РБК


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