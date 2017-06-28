Адвокат Генри Резник уволился из МГЮА после установки мемориальной доски Сталину

Мемориальная доска Иосифу Сталину, установленная в здании Московской государственной юридической академии (МГЮА) стала причиной увольнения адвоката Генри Резника, который отказался от должности профессора вуза. Табличка гласит, что Сталин в 1924 году выступал в одном из залов академии.

Мотивы своего решения Резник обосновал в блоге на сайте «Эха Москвы» 27 июня.

«Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — написал адвокат.

Табличку в МГЮА впервые установили в 1949 году, но при Никите Хрущеве демонтировали. «Реинкарнацию» доски в академии объяснили действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. «Мемориальная доска (...) была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране», — цитирует сообщение вуза «Лента.ру».

Иосиф Сталин стал лидером опроса социологов «Левада-центра», которые предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность всех времен и народов. Величайшим советского государственного деятеля назвали 38 процентов респондентов.