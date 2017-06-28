СМИ: Роскомнадзор привлечёт 12 экспертов для решения споров о блокировке сайтов

Двенадцать человек — представители министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и Роскомнадзора сформируют специальную комиссию, которая предположительно будет разрешать споры о блокировке контента в Интернете. Об этом 27 июня сообщают СМИ.

Приказ Роскомнадзора о создании подобной структуры оказался в распоряжении журналистов RNS. Документ, по их словам, был подписан ещё 15 июня, но комиссия пока окончательно не сформирована. Так, согласно тексту приказа, в состав также должны войти два представителя Rambler&Co, а также представитель Mail.ru Group, но последние уверяют RNS, что официального приглашения пока не получали.

Комиссия будет привлекаться для принятия решения о блокировке в спорных случаях, когда выводы эксперта расходятся с мнением ответственного должностного лица.

Напомним, Роскомнадзор блокирует сайты, на которых распространяется, например, детская порнография, способы изготовления наркотиков, призывы к суициду и другие материалы, публикация которых запрещена законодательством.