Дуров опроверг информацию про обход блокировок Telegram в «два клика»

Создатель Telegram Павел Дуров 27 июня опроверг сообщения ряда российских средств массовой информации о том, что команда мессенджера якобы работает над простым способом решения проблемы с возможными блокировками Роскомнадзора.

О том, что команда Telegram не имеет отношения к некому методу обхода блокировок в «два клика», Дуров написал на своей странице «ВКонтакте».

«...Не дайте себя обмануть – все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org. У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов. Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь – на моей странице в ВК», – написал создатель мессенджера и социальной сети.

Как пользоваться Telegram, если его всё же заблокируют, читайте в материале «Фонтанки».