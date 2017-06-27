Дуров опроверг информацию про обход блокировок Telegram в «два клика»
Создатель Telegram Павел Дуров 27 июня опроверг сообщения ряда российских средств массовой информации о том, что команда мессенджера якобы работает над простым способом решения проблемы с возможными блокировками Роскомнадзора.
О том, что команда Telegram не имеет отношения к некому методу обхода блокировок в «два клика», Дуров написал на своей странице «ВКонтакте».
«...Не дайте себя обмануть – все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org. У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов. Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь – на моей странице в ВК», – написал создатель мессенджера и социальной сети.
Как пользоваться Telegram, если его всё же заблокируют, читайте в материале «Фонтанки».
Справка:
Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров на прошлой неделе заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в реестр распространителей информации. В случае отказа Жаров пригрозил заблокировать мессенджер. Дуров не заставил долго ждать ответа и сказал что тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 25 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он сказал, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.