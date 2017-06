В метро Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов. Пострадали 34 человека

В метрополитене Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов утром 27 июня. В результате аварии в американской подземке получили травмы 34 человека.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox News, инцидент произошел на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. По неизвестной пока причине поезд экстренно затормозил, и вагоны врезались в стену тоннеля.

17 пассажирам потребовалась госпитализация, причем спасательная операция проходила с большими сложностями. Движение на маршруте оказалось заблокировано, и пассажирам пришлось прождать полтора часа в остановившихся поездах.

Полиция начала расследование происшествия.

A new look at derailed subway train and all the damage caused when the A train jumped the tracks . More at 5 #nyc @abc7ny pic.twitter.com/Wr8saIpdsa