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27.06.2017 23:03

Сообщники Тесака получили от трёх до десяти лет колонии

Девять участников движения, возглавляемого неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, были осуждены в Москве 27 июня. Самый суровый приговор получил Дмитрий Шельдяшов, который проведет десять лет в колонии строгого режима.

Как сообщают столичные СМИ, на три года в колонию общего режима Бабушкинский суд Москвы отправил Станислава Котловского, Георгия Кептени, Василия Лапшина и Елизавету Симонову. К пяти годам того же общего режима приговорили Евдокима Князева и Романа Максимова. Михаил Шаланкевич получил шесть лет колонии.

Александра Шанкина, которому на момент преступления еще не исполнилось 18 лет, суд приговорил к шести годам воспитательной колонии.

Как определил суд, Тесак и его сообщники в 2013 – 2014 годах избивали, отбирали вещи и обливали краской москвичей, которых они якобы уличили в продажи наркотиков. Акция «Оккупай-Наркофиляй» закончилась смертью одного человека, всего же от действий неонацистов пострадали восемь человек.

Самого Марцинкевича ранее признали виновным в экстремизме, разбое, хулиганстве и порче имущества. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима.

Тесак уже был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. В январе 2014 года его экстрадировали с Кубы.


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