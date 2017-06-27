Налётчики меньше чем за минуту обчистили ювелирный на Ленсовета
Налётчикам понадобилось меньше минуты, чтобы обчистить ювелирный магазин в Московском районе Петербурга вечером 27 июня. Сумму ущерба пока не подсчитали.
Как стало известно «Фонтанке», около восьми часов вечера в магазин сети «Золотой» в доме 93 по улице Ленсовета ворвались трое в масках. Разбойники разбили молотками витрины и молниеносно скрылись, прихватив лотки с украшениями.
Невооруженный охранник магазина и продавцы не пострадали.
На месте в настоящий момент работают сотрудники полиции.