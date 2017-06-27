В Петербурге хакеры атаковали ГИБДД

Атака на компьютеры и базы данных ГИБДД произошла днем 27 июня. С обеда некоторые подразделения в Петербурге обратили внимание на тревожные сигналы системы. После этого было принято решение об отключении баз – таким образом, данные точно оказались под защитой.

Отметим, что это вторая подобная атака за последнее время. Первая затронула систему МВД 12 мая, когда вредоносный вирус-вымогатель затронул более 200 тысяч пользователей в мире.

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