Путин об акциях оппозиции: Все имеют право проявить инициативу

Президент России Владимир Путин прокомментировал акции оппозиции, признав право сограждан проявлять инициативу. Об этом он заявил 27 июня в ходе встречи с временным исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым.

Как сообщают СМИ, Бречалов рассказал Владимиру Путину о протестных настроениях в регионе и отметил, что интереса среди жителей прошедшие 12 июня митинги не вызвали. «Все имеют право проявить инициативу», – цитируют ответ президента РИА Новости.

Напомним, 12 июня и 26 марта, по всей стране прошли антикоррупционные митинги, организованные главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Массовость акций была связана с фильмом ФБК «Он вам не Димон», в котором премьер-министру страны Дмитрию Медведеву приписывают владение яхтами, усадьбами и прочими благами. Путин ранее уже комментировал акции протеста. «Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара», – сказал он во время прямой линии 15 июня.