В «Магните» на Кузнецовской произошла утечка фреона. Трое в больницах

Трое посетителей продуктового магазина в Московском районе Петербурга попали в больницу после разгреметизации холодильных установок. Произошла утечка фреона 404.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, вызов в дом 15 по Кузнецовской улице поступил в дежурную часть около трёх часов дня 27 июня. Всех посетителей магазина «Магнит» эвакуировали, а спасатели обнаружили, что в помещении произошла утечка бесцветного хладагента, который не имеет вкуса и запаха.

Троих петербуржцев от магазина увезли на машинах скорой помощи. Их состояние, также как причины происшествия, уточняются.