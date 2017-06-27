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27.06.2017 21:50
2 Комментариев

Злоключения иностранцев в России

Кубок Конфедераций ударил по туристическому реноме Петербурга. Новые правила оформления миграционного учета испортили отдых сотням туристов, приехавших по частным приглашениям.
Злоключения иностранцев в России
Александр Петросян/Коммерсантъ

Иностранцы, приехавшие в Северную столицу в гости, вынуждены целый день толкаться в очередях на регистрацию. Квест нужно пройти за сутки. Начальство Управления по вопросам миграции говорит, что все хорошо. О проблемах не в курсе.

Детский плач, духота, ругань и предчувствие испорченного отдыха – так началось утро 27 июня в Управлении по вопросам миграции (УВМ) Центрального района.  

Режим работы отделения – с 9 утра до 17.30. С часу до двух – обед. Очередь на регистрацию иностранцев в переулке Крылова выстроилась еще до открытия. Среди них – уже опытные работники отелей, которые знают, сколько времени придется потратить на очередь.

К обеду инспекторы успевают принять меньше трех десятков  из сотни пришедших. Против тех, кому «только спросить» и «мне на минутку», собравшиеся от руки написали список очередности. Доступ к инспекторам осуществляется только по нему.

Злоключения иностранцев в России

С 1 июня в связи с проведением Кубка Конфедераций и усиления мер безопасности правила оформления миграционного учета изменились. Соответствующий закон президент Путин подписал 9 мая. Он будет действовать до 12 июля. Теперь иностранцы должны за 24 часа успеть зарегистрироваться по месту прибывания.

Сделать это можно только в районных отделах УВМ, а не в отделениях почты и не в Едином миграционном центре на Красного Текстильщика. Об этом знают далеко не все. Многие по-старинке едут в почтовую контору или в ЕМЦ, где их разворачивают по направлению в районные отделы УВМ. На это уходит время. От выделенных законом 24 часов остается все меньше. Кто-то идет регистрироваться самостоятельно – без представителя принимающей стороны. Таким в регистрации отказывают. Если иностранец не успел легализоваться за выделенные сутки, выписывается штраф – 2 тысячи за человека.

«Мы приехали к родным всего на пять дней, показать дочери Петербург. В отделении почты, куда нам сказали поехать в аэропорту,  отправили на Красного Текстильщика, оттуда – в переулок Крылова. Здесь проводим остаток дня. Вот такое первое впечатление от вашего прекрасного города. Если вы называетесь туристической столицей, почему не решаете вопрос с бюрократией? Сами службы не знают, как работает закон», – сетует Николай из Казахстана.

В три часа в очереди появились те, кто решил, что проще заплатить штраф и не пропускать уже оплаченные экскурсии, которые вот-вот начнутся. Кто-то опаздывает на концерт. 

В очереди – семья из Украины. В Петербург супружеская пара с ребенком приехали на пару дней. У мужа сегодня день рождения. Принимающая сторона – друг-скрипач, и через час ему кровь из носа нужно оказаться на репетиции. В очереди они идут под номером 50. Примерная проходимость в час – 10 человек. В «тайную комнату» заходит тридцатый посетитель. 

«Я с родителями приехал в первый раз. Из достопримечательностей успел увидеть только фонтан «Шар» и рядом с ним кондитерскую Елисеевых. Все остальное время мы тут», – говорит 10-летний Илья из Украины. «Причем еще непонятно, успеют нас принять до закрытия отделения или нет», – добавляет мать. 

К страждущим выходит инспектор. Она обещает, что отделение успеет принять всех за сегодня. Рассказывает про штраф. Для многих это открытие.

«Если штраф не уплачен, могут и с рейса снять», – грозится сотрудница управления по вопросам миграции.

Тем, кто поселился в хостелах, объясняет, что стоять в очереди должны не они, а представители гостиниц. «В противном случае, это будет уже их проблема», – заверила работница Центрального УВМ. Она же рассказала о том, что отделения теперь работают по выходным. Правда, официальный график работы в воскресенье – с десяти до часу дня. 

А у гостиниц – тоже проблемы? 

«У нас с регистрацией во время Кубка проблем не возникает. О необходимости регистрировать постояльцев по новым правилам нас уведомила полиция.  Все успеваем вовремя. Но у нас небольшой отель. Я допускаю, что у крупных гостиниц могут возникнуть проблемы», – комментирует  генеральный директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa Сергей Бульзов.

В гостиницах покрупнее «Фонтанке» рассказали о том, что по ним временные правила для Кубка Конфедераций тоже не ударили. 

«Мы и до этого указа регистрировали своих гостей за 24 часа. Для нас – ничего необычного. Успеваем», – заявляет заместитель гендиректора гостиниц «Англетер» и «Астория» Наталья Изотова.

Начальник Управления по вопросам миграции по Петербургу и Ленобласти Владимир Минченко заверил  «Фонтанку», что получает только положительные отчеты о работе его отделов.

«О проблемах, про которые вы говорите, я не слышал. Разберусь», – пообещал полковник полиции. 

Александра Будер, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
Роднуля
27 июня 2017 г. 22:35
Ха, я эту проблему осветил давно, а Ф только очнулась!
Schwarzfahne
27 июня 2017 г. 22:25
В етих очередях можно вспоминать строки почти Николая Алексеевича: "....наконец из Гейдельберга я приблизился к стране, где не любят Цукерберга и находят вкус в импортозамещённых продовольственных товарах..."
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