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27.06.2017 21:10
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Реклама заблудилась в координатах

Из-за технической ошибки Смольный попытался продать места для рекламы в Финском заливе, утверждают операторы. Шквал жалоб заставил чиновников взять паузу и перенести подведение итогов торгов.
Реклама заблудилась в координатах
Антон Ваганов/Коммерсантъ

Как и предсказывала «Фонтанка», конкурс на размещение наружной рекламы, которые петербургский рынок ждал четыре года, оказался под угрозой. Петербургское УФАС признало обоснованными претензии операторов к условиям торгов и обязало Смольный устранить нарушения. На сколько затянется процедура пока не ясно, — повторное заседание антимонопольного органа выявило новые пробелы в конкурсной документации. Организаторы торгов сохраняют спокойствие — технические ошибки поправимы и не станут препятствием для конкурса.

Заседание комиссии УФАС по рекламным торгам 27 июня вызвало аншлаг. О своих претензиях к Смольному пришли заявить как крупные игроки («Постер», «Точка опоры»), так и небольшие операторы («Стоик», «Сайн-сити»). Были замечены также представители компаний «Волгобалт»и «Руан», которые сами с жалобами не обращались, однако решили прийти на заседание в качестве группы поддержки.

Их интерес понятен. На торгах, которые проводятся впервые с 2013 года, город намерен разыграть 9,3 тыс. конструкций. За право взять их в аренду на десять лет чиновники хотят пополнить городской бюджет как минимум на 985 млн рублей в год. Однако условия, предложенные городом, вызвали недоумение у операторов. По их словам, конкурсная документация оказалась чересчур сырой и не позволяет прогнозировать доходы и риски. 

Основные претензии были высказаны на первом заседании 16 июня. Так, представитель «Постера» Олег Лысков обвинил Смольный в создании дискриминационных условий. По его словам, размер платы за щиты и афиши зависит от того, может ли предприятие сразу заплатить всю стоимость аренды, а это создает преференции для крупного бизнеса «Престиж-Строй» и «Техмаш» подловили чиновников на технических ошибках — например, зачеркнутых словах. Также в одном из пунктов требуется представление «всей необходимой информации», но отсутствует пояснение, какой именно. Однако тогда операторы не смогли прийти к взаимопониманию со Смольным. Начальник отдела планирования комитета по печати Александр Цукур вместо разъяснений либо зачитывал конкурсную документацию, либо говорил, что не уполномочен давать комментарии. В итоге УФАС отложило рассмотрение.

На заседании 27 июня рекламщики снова ринулись в атаку. Так, представитель «Постера» Олег Лысков заявил, что формулировки договора оставляют Смольному слишком широкие возможности "для произвола". К примеру, чиновники оставили за собой право в одностороннем порядке расторгать договор «при наличии неустранимых замечаний», но что это за замечания, нигде не пояснили. Кроме того, участник торгов может обеспечить свою заявку банковской гарантией лишь с согласия организатора. Но принятие такого решения непрозрачно, считают в компании.

Дискуссия перешла из юридической в лингвистическую плоскость. В частности, Смольный указал, что требует от победителей торгов использовать рекламные конструкции, «произведенные не позднее трех лет со дня вступления в силу договора». Почему нам запрещено использовать новые щиты и афиши, недоумевал представитель «Постера». Как выяснилось, чиновники имели в виду прямо противоположное. «Не позднее трех лет — значит, моложе 2014 года», – пояснил Александр Цукур. Однако и этот ответ не удовлетворил рекламщиков — какая разница, сколько щиту лет, если он лежал на складе.

Потом участники заседания плавно перешли к географии. Найти на карте места рекламных конструкций, которые предложил рынку Смольный, смогут только те, кто работал на них раньше, сообщила юрист рекламного агентства «Стоик» Наталья Николаева. Дело в том, что в региональной геоинформационнаой системе РГИС, на основании которой формировалось схема размещения, оказались перепутаны местами системы координат «x» и «y». В итоге лайтбокс, который должен находиться на 1-й Красноармейской улице, предлагается установить в Финском заливе. «Поэтому на данный момент нет даже предмета торгов», – заявила она.

Представитель комитета не смог объяснить происхождение ошибки и предпочел переложить ответственность на комитет имущественных отношений, который является оператором РГИС. Да и наличие географических координат не является обязательным условием для проведения торгов, добавил Александр Цукур.

Бизнесмены также обвинили чиновников в непоследовательности. Так, представитель компании «Атоминновация» напомнила, что комитет с разницей в несколько дней опубликовал разъяснения, которые друг другу противоречат.

«Сначала нужна печать КГА, потом не нужна. Как на это реагировать?», – поинтересовался он. Кроме того, из конкурсной документации по-прежнему не ясно, будет ли обеспечение заявки засчитано как задаток, а также придется операторам платить НДС со стоимости лота, напомнил глава компании «Руан» Вячеслав Ананских, который пришел на заседание как представитель «Престиж-строя». Все это не позволяет оценить издержки просчитать бизнес-модель.

Увлекшись критикой комитета, операторы все чаще забывали ссылаться на статьи законов и все больше высказывали мнения и пожелания. Так, представитель «Атоминновации» сообщил, что неплохо было перед началом торгов демонтировать все имеющиеся конструкции, потому что иначе одни игроки смогут пользоваться ими сразу, а другие нет. «Постер» указал, что требование комитета об обязательном подключении к электричеству может является избыточным для владельцев конструкций на солнечных батареях. Впрочем, тут глава петербургского УФАС Вадим Владимиров вступился за чиновников.

«Солнечные батареи при 50 солнечных днях в году? Дискриминации тут не видим, разве что люди с ветряками придут», – заявил он.

Представитель «Точка Опоры» и вовсе считает, что комитету стоило бы провести не конкурс, а аукцион, и оценивать заявки только по цене.

Тут лопнуло терпение хозяев встречи. «25 дней прошло [с объявления конкурса], а до сегодняшнего дня несут жалобы и дополнения. Нельзя же так! Кому надо, прочитал за ночь», – заявил Вадим Владимиров.

Чтобы заседание окончательно не превратилось в «общественные слушания», глава УФАС объявил перерыв, а после зачитал решение – жалобы «Постера», «Престиж-Строя» и «Техмаша» признать обоснованными, рассмотрение недавно поступивших обращений «Точки Опоры», «Атоминвеста», «Стоика» и «Сайн-Сити» перенести.

Комитету по печати было велено устранить нарушения и продлить срок приема заявок. Впрочем, какие изменения потребуются и сдвинется ли дата подведения итогов торгов, антимонопольный орган сообщит в течение трех дней в мотивировочной части решения.

Александр Цукур отказался прокомментировать решение УФАС. Но глава комитета по печати Сергей Серезлеев, лично не присутствовавший на заседании, был более открыт для общения. По его словам, Смольный уже принял решение перенести срок рассмотрения заявок на две недели и готов выполнить другие требования УФАС.

«Но пока мы ждем, по каким именно пунктам антимонопольный орган согласится с доводами участников рынка», – отметил он. Технические недочеты вроде неверных координат, по его мнению, не составит труда устранить. А вот с упреками операторов в плохой проработке конкурсной документации чиновник не согласился. «К критике отношусь спокойно. Речь о больших деньгах, логично что рекламщики читают договор с лупой», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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