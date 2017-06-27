Росавиация поспорила с голландцами о вине «Бука» в крушении MH17

Российские радары не зафиксировали «Бук», который якобы сбил в июле 2014 года над Донбассом пассажирский лайнер. А должны были, уверены в Росавиации.

Как заявил журналистам заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой 27 июня, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией голландских экспертов «пуск на встречном курсе», то локатор зафиксировал бы его два или три раза.

«Однако никаких отметок в районе траектории MH17 ни за полторы секунды до катастрофы, ни ранее — в течение трёх-четырёх обзоров — не отмечено. Это позволяет утверждать, что перед катастрофой с восточного направления к самолёту ничего не приближалось, как это хочет упорно представить официальное следствие», — цитируют Сторчевого РИА Новости.

Росавиация выступила с заявлением после того как на портале правительства Нидерландов министр безопасности и юстиции Стеф Блок заявил, что, если на снимках с российских радаров не видно ракеты, которая предположительно сбила самолет, это не значит, что ее не было. Чиновник уверял журналистов, что радары работают по принципу маяка, сканируя воздушное пространство на 360 градусов, однако такие объекты, как ракеты, якобы могут остаться незамеченными.