Росавиация поспорила с голландцами о вине «Бука» в крушении MH17
Российские радары не зафиксировали «Бук», который якобы сбил в июле 2014 года над Донбассом пассажирский лайнер. А должны были, уверены в Росавиации.
Как заявил журналистам заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой 27 июня, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией голландских экспертов «пуск на встречном курсе», то локатор зафиксировал бы его два или три раза.
«Однако никаких отметок в районе траектории MH17 ни за полторы секунды до катастрофы, ни ранее — в течение трёх-четырёх обзоров — не отмечено. Это позволяет утверждать, что перед катастрофой с восточного направления к самолёту ничего не приближалось, как это хочет упорно представить официальное следствие», — цитируют Сторчевого РИА Новости.
Росавиация выступила с заявлением после того как на портале правительства Нидерландов министр безопасности и юстиции Стеф Блок заявил, что, если на снимках с российских радаров не видно ракеты, которая предположительно сбила самолет, это не значит, что ее не было. Чиновник уверял журналистов, что радары работают по принципу маяка, сканируя воздушное пространство на 360 градусов, однако такие объекты, как ракеты, якобы могут остаться незамеченными.
Справка:
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.
28 сентября 2016 года международная совместная следственная группа огласила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, зенитный комплекс «Бук», уничтоживший малайзийский «Боинг» в Донбассе летом 2014-го, был сначала доставлен на Украину из России, а после обстрела авиалайнера увезен обратно.
В 2017 году президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна отметил, что американские власти никогда не раскроют информацию о крушении Boeing Malaysia Airlines рейса MH17, если она противоречит позиции, согласно которой, за авиакатастрофу ответственны ополченцы.