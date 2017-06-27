"Балтийской жемчужине" разрешили 45-метровую колокольню

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке (КЗЗ) разрешила повысить предельную высоту застройки на части территории комплекса «Балтийская жемчужина». Как сообщили 27 июня в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, это решение было принято в связи с обращением депутата петербургского ЗакСа от «Партии роста» Оксаны Дмитриевой.

Совещательный орган рассмотрел вопрос о возможности увеличения предельной высотности застройки с 18 м до 45 м в границах участка, где предполагается построить храм великомученика Дмитрия Солунского. В соответствии с проектом высота колокольни храма достигает 45 метров, что делает ее высотной доминантой на территории.

Представители комитета по градостроительству и архитектуре на заседании КЗЗ напомнили, что ведомство разрабатывает Схему зон доминантной застройки города, в которую потенциально можно было бы включить и колокольню будущего храма. Документ должен появиться до конца текущего года. Предполагается, что он будет учтен в следующих изменениях Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Однако члены комиссии не стали откладывать вопрос и приняли решение об установлении для участка, где расположится церковь, максимальной высотности застройки 40/45 м.

По итогам сегодняшнего заседания КЗЗ решила представить губернатору Полтавченко проект изменений в Правила землепользования и застройки, подготовленный с учетом результатов публичных слушаний по проекту и протоколов заседаний комиссии. Изменения будут внесены на утверждение в правительство Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что комиссия решила не включать в ПЗЗ защитную 150-метровую зону вокруг парка Александрино в Кировском районе, о создании которой долгое время просили градозащитники.