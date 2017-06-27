Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Стала известна подробная программа первого и второго дней международного петербургского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017».

Все ближе уникальная возможность встать на паддлборд и вместе с другими фанатами SUP-серфинга пройти по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» состоится 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля пройдут этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Чем меньше времени остается до фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017», тем больше у нас на сайте зарегистрировавшихся: уже более 100 человек! Организаторы ожидают, что в этом году в фестивале примут участие около 300 спортсменов и любителей.

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Насладитесь одним из самых зрелищных видео фестиваля «Фонтанка-SUP – 2016» - с высоты птичьего полета.

8 ИЮЛЯ

Старт карнавал-парада «Фонтанка SUP – 2017» и спортивной части на набережной канала Грибоедова, дом 131-133, где будет установлена главная сцена.

Карнавальный маршрут пройдет через Крюков канал по реке Фонтанке под Измайловским, Обуховским, Горсткиным, Семеновским, Лештуковым мостами, под мостом Ломоносова, Аничковым мостом, мостом Белинского, Пантелеймоновским мостом, обогнут Летний сад по Неве и по Лебяжьей канавке вернутся по Фонтанке к точке старта. Общая длина дистанции составит около 10 километров.

Любители сапсерфинга стартуют первыми. Для них регистрация (по предварительной записи через сайт fontankasup.ru) начнется в 7:30 утра. Для удобства будет организовано три зоны А, B и С. После регистрации участники смогут переодеться и спуститься на воду.

В 8:45 на главной сцене Адмирал фестиваля возглавит церемонию официального открытия фестиваля.

Старт любителей в карнавальных костюмах назначен на 9 часов утра.

Для зрителей, желающих посмотреть фестиваль, сообщаем, что на Аничковом мосту лучший обзор будет около 10 часов утра, в 10:20 – на Лебяжей канавке.

На всем пути следования на главных мостах будут проходить выступления артистов и барабанное шоу. Там же волонтеры будут опрашивать петербуржцев, какие карнавальные костюмы и падлборды их впечатлили – на основании этих опросов будет проведен конкурс в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски».

В 11 часов утра Адмирал фестиваля будет ожидать участников на причале Фаберже.

Финиш состоится в точке старта, на набережной канала Грибоедова, 131-133.

У профессиональных спортсменов будет другой маршрут, так как им предстоит принять участие в первом этапе Кубка России по SUP-серфингу, который проводится совместно с Российской Федерацией Серфинга.

Регистрация профессионалов начнется с 8 часов утра.

На регистрации участники получат наклейку с номером, которую смогут прикрепить на сап.

Спортсмены стартуют по своему маршруту в 9:30 и уже в 10:30 их будут ожидать на финише.

Спортсмены пройдут дистанцию в 6 километров: три круга по маршруту по каналу Грибоедова под Могилевским мостом, Аларчиным мостом, Коломенским мостом, под Мало-Калинкиным мостом выйдут в реку Фонтанку, пройдут под Английским мостом, Египетским мостом и по Крюкову каналу вернутся в точку старта.

Затем профессиональные сёрферы примут участие в увлекательных и зрелищных состязаниях: SUP-батле и перетягивании сапов.

9 ИЮЛЯ

ПЛЯЖ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

С 11:00 в зоне регистрации начнется сбор участников 2 этапа Кубка России по SUP-серфингу и участниц бикини-дефиле на звание «Мисс SUP».

На сцене фестиваля для участников состязаний и зрителей будет звучать советское ретро от духового ансамбля «Олимпик-брасс».

В зоне всесезонного центра пляжного спорта «Песок» начнутся мастер-классы по волейболу и теннису.

С 11 утра и до 19 вечера будут открыты все фестивальные активности.

Гостей и участников «Фонтанки SUP – 2017» встретят площадки фудкорта, детских спортивных игр советского прошлого, арт-мастер-классов для детей в шатрах дизайн-бюро Victoria Stenova, батуты и зоны баланс-бордов сети парков активного отдыха Kingwinch.

В 11:30 – «На зарядку становись!»

На главной сцене фестиваля всех соберет на зарядку пионерский горн.Силовые комплексы упражнений покажет любимый герой детства – дядя Степа, а девушка с веслом (символ нынешнего фестиваля) при поддержке артистов уличного театра «СоЛу» покажет, как правильно закаляться.

Девушка с веслом – именно этот образ знаменитой скульптуры, исполненной Иваном Шадром вдохновил организаторов фестиваля – интернет-газету «Фонтанка.ру» и Школу Сап-Серфинга в Санкт-Петербурге «ONEGO SURFING». Этот образ сочетает в себе тонкую женственность, молодость, силу, здоровье и неиссякаемый жизненный оптимизм. Пора надежд и свершений, когда все трогательно, тепло и надежно. Эскимо – вкуснее, деревья – выше, а небо – невероятно синее и яркое!

В 11:45 начнется церемония открытия 2 этапа Кубка России по SUP-серфингу.

В 12:00 акваторию пляжа Петропавловки займет 2 этап Кубка России по SUP-серфингу. Параллельно пройдет бикини-дефиле на звание «Мисс SUP».

В полдень также всех ждет зона «Песок»: «Папа, мама, я — спортивная семья!» — веселые старты для мальчишек и девчонок, а также их родителей.

С 13:30 фестивальную сцену займут звезды джаза J&M School.

В акватории пляжа в это время состоится турнир по водному поло от партнера фестиваля «ТАЙМ ТРИАЛ» и бесплатное катание на SUP-досках.

В зоне «Песок» в это время девушки в бикини сыграют в волейбол.

С 14:00 до 14:30 на сцене – танцевальный мастер-класс от хореографа-постановщика продюсерского центра J&M Show.

Акватория пляжа: SUP-баттл — битва на булавах от партнера фестиваля — сети парков активного отдыха Kingwinch. А также бесплатное катание на SUP-досках от «ТАЙМ ТРИАЛ».

В зоне «Песок»: мастер-классы по теннису и пляжному волейболу.

В 14:30 на фестивальной сцене – конкурс ретрокостюмов для ленинградцев, петербуржцев и гостей Северной столицы на создание образов оптимистического спортивного прошлого «Вместе весело! С веслом!».

Победители получат подарки и призы фестиваля.

Акватория пляжа: турнир по водному поло от партнера фестиваля «ТАЙМ ТРИАЛ» и бесплатное катание на SUP-досках;

В зоне Kingwinch: Баланс-борд-турнир на призы сети парков активного отдыха Kingwinch.

В зоне «Песок»: мастер-классы по теннису и пляжному волейболу.

В 15:00 на главной сцене фестиваля начнется награждение победителей 2 этапа Кубка России по SUP-серфингу и победителей конкурса «Мисс SUP» и торжественная церемония закрытия фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017» – с барабанным шоу Drum Time и артистами уличного театра «СоЛу».

С 16:00 сцену займет ретротанцплощадка от партнера фестиваля Summertime Swing School: мастер-класс по линди-хопу в сопровождении джаз-трио Руслана Тустановского.

С 17:00 до 18:30 перед гостями и участниками зажжет ВИА «Пролетарское танго».

Второй фестивальный день «Фонтанка-SUP – 2017» закончится рок-концертом.

Кто нас поддерживает:

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры. Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова». Дизайн-бюро VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий.

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге.

– GORILLAPARK – это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба.

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина