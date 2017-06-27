Защитная зона вокруг парка «Александрино» исключена из ПЗЗ

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке (КЗЗ) отменила принятое ранее решение о создании 150-метровой защитной зоны вокруг парка Александрино и дачи Чернышова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 27 июня сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, который возглавляет КЗЗ.

Вопрос о защитной зоне рассматривался уже второй раз. Ранее на заседании 19 мая КЗЗ дала поручение комитету по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) провести по этому вопросу консультацию с Минкультуры. У министерства было решено спросить, не является ли избыточным установление этой охранной зоны – при том, что в Петербурге уже существуют объединенные зоны охраны объектов культурного наследия, и часть парка Александрино входит в одну из них.

Как сообщают в аппарате Албина, на заседании была представлена позиция, изложенная в письме замминистра культуры Рыжкова в ответ на запрос КГИОП. В письме отмечено, что требования к установлению границ защитной зоны в отношении объекта культурного наследия не применяются, если этот объект уже включен в границы зон охраны другого объекта культурного наследия — или находится в объединенной зоне охраны. Кроме того, границы защитной зоны «являются временными границами, установленными без проведения каких-либо исследований», чтобы обеспечить оперативное обеспечение сохранности исторической среды памятников и ансамблей — до того, как будут установлены постоянные зоны охраны таких объектов. Такова была представленная на заседании точка зрения Минкульта. Учитывая изложенные аргументы, члены комиссии исключили из проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) защитную зону парка Александрино.

Напомним, установление этой защитной зоны градозащитники считали своим большим успехом и надеялись, что эта зона позволит раз и навсегда защитить парк от любых покушений застройщиков. Более того, ранее предполагалось, что изменения в ПЗЗ, которые утвердят вокруг парка охранную зону, могут быть утверждены на правительстве в ближайшее время, буквально в начале июля. «Это важная победа градозащитников в вечной борьбе с застройщиками, которых заботят только свои финансовые интересы. Защитная зона вокруг Александрино воспрепятствует планам «Воин-В» по уничтожению ландшафта парка», – говорил в конце мая депутат Алексей Ковалев.

Сам застройщик «Воин-В» выступал против, и такого же мнения придерживалась администрация Кировского района. «Отображение в Правилах землепользования и застройки защитной зоны только в отношении Александрино противоречит правовой логике и в последующем спровоцирует возможность отображения таких защитных зон в отношении других объектов культурного наследия», – заявляли в райадминистрации. Установление защитной зоны вокруг Александрино, по мнению чиновников, привело бы к тому, в квартале 8 Ульянки не будут построены, как планировалось, два спортивных комплекса и бассейн. Также в этом квартале хотели разместить шахты Кировско-Выборгской линии метро, а в квартале 2В – детский сад. Еще один участок, попадающий в защитную зону, был рекомендован КГА под размещение Межрегионального центра управления кризисных ситуаций Северо-Западного регионального центра МЧС.