Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

27.06.2017 19:59

Журнал TIME опубликовал список самых влиятельных людей в Интернете. Российский политик Алексей Навальный оказался в компании Трампа, Кардашьян, Дж. Роулинг и Рианны. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] попытался выяснить, кого еще кроме названных выше и известных в России персон считают властителями дум в мировой Сети.

Российский оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный оказался единственным россиянином, представленным в списке самых влиятельных людей в Интернете. Помимо Навального в списке журнала TIME оказались президент США Дональд Трамп, фотомодель Ким Кардашьян, создательница Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг, певицы Кэти Пэрри и Рианна.

При этом большая часть указанных в списке персон знакома далеко не каждому российскому интернет-пользователю. Как стать известным на весь Интернет сообщением в Твиттере о куриных наггетсах? Что такое летсплей и стрим? Можно ли завоевать сетевую популярность, находясь в горячей точке? Мы окунулись в самые недра мировой глобальной Сети и выяснили много всего удивительного.

Школьник, который «взорвал» Твиттер куриными наггетсами

В списке журнала TIME оказался американский школьник Картер Уилкерсон, который стал автором одного из самых популярных твитов, то есть сообщений в Твиттере, в истории. Что для этого нужно? Все просто. Нужно было захотеть бесплатных куриных наггетсов. Уилкерсон поинтересовался на официальной странице одной из американских сетей быстрого питания, что ему сделать, чтобы целый год получать бесплатные наггетсы. Ему ответили, что нужно собрать 18 млн ретвитов этой просьбы в Твиттере. За 4 дня школьнику удалось собрать более 2 млн ретвитов. Его твит приобрел вирусную популярность, и скорее всего предыдущий рекорд в 3 млн ретвитов скоро падет.

В России похожая история произошла некоторое время назад с московским школьником Степаном, который получил мощнейшую поддержку от пользователей социальной сети "ВКонтакте", когда его мама рассказала всему свету о любви сына к игрушечным динозаврам и конструктору Lego, а также о том, что одноклассники Степы не разделяют такие увлечения.

Как играючи заработать 6 млн долларов в год

Еще один участник списка TIME известен в Сети по никнейму Markiplier. За этим прозвищем скрывается комик и геймер Марк Фишбах из США. К своим 27 годам он стал одним из самых успешных YouTube-стримеров в мире (если говорить простым языком, стрим – это прямой эфир в Интернете). Марк снимает смешные летсплеи и зарабатывает на этом около 6 млн долларов в год. Что такое летсплей? Это такой жанр интернет-сериалов, в которых игроки-геймеры выкладывают и комментируют то, как они «рубятся» в компьютерные игры. У Марка Фишбаха около 7 миллиардов просмотров и 17 млн подписчиков. В России довольно много аналогичных героев-геймеров. Правда, до популярности Markiplier им еще очень далеко.

В России так не шутят

Следующий участник списка – Брендан Миллер, более известный как Джоанна Мошенница. У Брендана 750 тысяч подписчиков в Твиттере и около 2 млн в Инстаграме. В 2015 году он дебютировал на YouTube в образе проститутки. Этот образ оказался настолько востребован, что в знаменитой кинобазе IMDB Миллера обозначили актёром. В 2016 г. с его участием вышел сериал Caucasian Living. Миллер сыграл в этом сериале главную роль. Прямого российского аналога не существует.

Твиты из Алеппо

Еще одна сетевая звезда – Бана Аль-Абад из Восточного Алеппо – мало того, что самая младшая из всех участников списка TIME, так еще и, возможно, вымышленная. Ее аккаунт в Твиттере, в котором Бана публиковала полные надежды и страха сообщения, пользуется большой популярностью. За три месяца существования ее аккаунт собрал 284 тыс. фолловеров, то есть подписчиков, среди которых, например, известная писательница и еще одна участница списка TIME Джоан Роулинг. Российского аналога не обнаружено.

Самая популярная бьюти-блогер Ближнего Востока

С Худой Каттон, еще одной героиней списка, все намного проще. Точно можно сказать, что она существует. Ей 32 года, выросла в американском штате Массачусетс, от рождения мусульманка, но религиозных правил, судя по всему, не соблюдает. В настоящий момент живёт в ОАЭ. Худа является самым популярным бьюти-блогером Ближнего Востока, имеет 15 млн подписчиков в Инстаграме, делает макияж богатым и знаменитым людям, среди которых Ева Лонгория и Николь Ричи. Также Худа Каттон является основателем собственной марки косметики. Популярность Худе добавляет внешнее сходство с Ким Кардашьян, которым она активно пользуется. Российский аналог: Виктория Боня.

Мем всему голова

Создателей популярных мемов в списке TIME представляет Мэтт Фьюри, 37-летний художник из США. В первую очередь он знаменит своим Лягушонком Пепе. Изначально безобидное земноводное из комикса Фьюри «Boyʼs Club» спустя несколько лет после создания стало интернет-мемом, который активно эксплуатировали как обычные пользователи Сети, так и американские расисты и националисты. После того как образ лягушонка был использован командой нынешнего президента США в предвыборной агитации, художник Мэтт Фьюри выразил надежду, что в будущем созданный им персонаж все же не будет ассоциироваться с политикой.

Известными в России аналогами этого лягушонка можно с натяжкой назвать Упоротого Лиса, забытого ныне Превед Медведа, Ждуна или птицу Блэт. Впрочем, ни один из этих чудо-зверей не дотягивает до биографии Пепе, который может «похвастаться» реальными, а не виртуальными проблемами. Минувшей осенью американские правозащитники признали лягушонка Пепе одним из символов ненависти, наравне со свастикой и символикой Ку-клукс-клана.

Он вам не Дональд!

И снова Америка. Правда, на этот раз речь идет не о человеке, а о... документе. Вскоре после выборов в США несколько бывших сотрудников Конгресса загрузили на Google.doc в открытом доступе документ под названием The Indivisible Guide. Дословно это название можно перевести как "Неделимый гид". В тексте документа содержится путеводитель, а по сути, практическое руководство для осуществления государственных преобразований. Как начать политическую революцию без денег и власти? Ответ на этот вопрос искали более 4 миллионов человек, которые скачали этот "влиятельный" путеводитель. Теперь в Сети существует одноименный сайт, а также множество групп в социальных сетях. Аналогичным по силе воздействия на пользователей Рунета можно назвать фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», который после появления в Сети набрал за три месяца более 20 млн просмотров.