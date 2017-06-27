Столичного неонациста Максима Тесака Марцинкевича приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Неонацист, по прозвищу Тесак, осужден Бабушкинским судом Москвы на 9 лет колонии строгого режима. Об этом 27 июня сообщают столичные СМИ.

Как передают журналисты из зала суда, Тесака признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса — экстремизм, разбой, хулиганство и порча имущества. Обвинение запрашивало 11,5 года, но суд остановился на девяти. Марцинкевич свою вину не признал, вместе с ним по делу проходит еще 9 человек, одному из которых вменяется 111-я статья УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обвинение по экстремистской статье Марцинкевич получил из-за книги «Реструкт», которая включена в перечень экстремистских материалов.

Как определил суд, Тесак и его сообщники в 2013 – 2014 годах избивали, отбирали вещи и обливали краской москвичей, которых они якобы уличили в продажи наркотиков. Акция «Оккупай-Наркофиляй» закончилась смертью одного человека, всего же от действий неонацистов пострадали восемь человек.

Это уже четвертый срок для Тесака. Он был осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, которые он отсидел. А в последний раз он получил 2 года и 10 месяцев. Для этого в январе 2014 года его экстрадировали с Кубы.