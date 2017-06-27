«Фонтанка» за 60 секунд – 27 июня

«Wanna Cry» вернулся! Аналог вируса, который стал поводом для паники по всему миру в середине мая, сегодня атаковал компьютеры энергетических компаний, банков, правительственных организаций и даже метрополитена России и Украины. Имя у этого аналога замечательное и, казалось бы, вполне невинное – Петя.

Расследование «Фонтанки» до Кремля дошло. Там решили прокомментировать информацию о вероятных контрактах «кремлевского повара» Пригожина в Сирии. Дмитрий Песков выступил с привычной позицией: ему, как это часто бывает, ничего не известно.

Так надо или нет? Руководство Исаакиевского сообщило, что собор пока никто никому не передает. Ни власти города, ни РПЦ еще не сделали для этого ничего. Новый директор музея тоже пока активностью не отличился. Вместо себя на встречи с депутатами присылает замов.

Университет им. Бонч-Бруевича остается без головы. Ректора вуза хотят лишить своего статуса – по мнению следствия, за незаконную передачу помещений университета в аренду коммерсантам.

Есть хорошие новости! Продажи машин в Петербурге взлетели вверх настолько, что побили рекорд за пять лет. Встаем с колен, поднимаемся со дна!

Тот самый момент, когда серость и сырость – лучше, чем море и песочек. Петербург обскакал Крым в рейтинге самых популярных туристических запросов в поисковике Google в этом году. «Фонтанка» посмотрела статистику по другим поисковикам и периодам и рассказывает, куда все едут.

Мы уже сообщали про пять петербургских «Зенитов». Пока сосредоточимся на третьем – вслед за футбольным и баскетбольным клубом на стадию создания вышел проект волейбольного – остальные пока на подходе. Рассказываем подробно о том, как «Газпром» собирается растить клуб чемпионов, который уже заявлен в Суперлиге.

А тем временем грифоны с Банковского моста меняют облик – на самый первый. Рассказываем и красиво показываем, как они выглядят сейчас и какими станут после реставрации.