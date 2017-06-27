Бывший футболист «Спартака» Бокий возглавил селекционный отдел «Зенита»

Новым руководителем селекционного отдела футбольного клуба «Зенит» назначен Александр Бокий. Как сообщает Bobsoccer, Бокий приходит на место Антона Евменова, покидающего петербургскую команду. Приказ о назначении подписан сегодня.

Последним местом работы Бокия был «Анжи», где 60-летний специалист работал в тренерском штабе под руководством Павла Врбы.

Отметим, что ранее Бокий уже работал в селекционном отделе «Зенита», а с декабря 2007-го по декабрь 2008-го был спортивным директором петербургской команды. Отметим также, что Бокий — бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака».