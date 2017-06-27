СМИ: Вирус-вымогатель Petya добрался до Чернобыльской АЭС

Компьютерный вирус Petya парализовал электронный документооборот на Чернобыльской атомной электростанции 27 июня. Все компьютеры отключены, радиационный мониторинг ведется в ручном режиме.

Как сообщают украинские СМИ, радиационной угрозы из-за хакерской атаки не возникло. Из-за заражения вирусом компьютеров оказалось невозможным осуществлять документооборот, то есть рапорты с показателями не поступают в агентство по управлению зоной отчуждения. Также не работает сайт АЭС.

Как ранее писала «Фонтанка», вирус также поразил системы «Роснефти», «Башнефти», «Ощадбанка», компании Mars, правительственные компьютеры в Киеве, метрополитене Киева и множестве других организаций в России и на Украине.

Напомним, первая подобная масштабная атака состоялась 12 мая. Аналогичный вирус-вымогатель WannaCry заразил компьютеры по всему миру — для разблокировки данных он, так же как Petya, требовал заплатить выкуп — от 300 до 600 долларов в биткоинах.