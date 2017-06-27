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27.06.2017 19:45
4 Комментариев

Хеппи-энд для «мусорного дела»

Бывший фигурант «мусорного дела» сегодня имеет крупные контракты с органами госвласти. Как единственный участник конкурсов.
Хеппи-энд для «мусорного дела»
Александр Коряков/Коммерсантъ

Сайт госзакупок заставил вспомнить «дела давно минувших дней» – историю так называемого «мусорного дела», в которое в 2014 году оказались втянуты крупные чиновники, бизнесмены и даже глава Приморского района, поплатившийся должностью. По крайней мере один из ранее осужденных по скандальному делу о крупных хищениях на рекультивации свалок чувствует себя весьма неплохо и заключает с государственными органами многомиллионные сделки.

Осужденный по делу о свалках в Приморском районе бизнесмен Вадим Пичулин вновь «всплыл» на сайте госзакупок 26 июня. «Фонтанка» узнала некоторые подробности о компании, которая накануне получила миллиардный контракт на строительство ветеринарного центра на Лиговском проспекте, 291. ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» заключила его с единственным поставщиком: им оказалось небольшое предприятие, состоящее в реестре субъектов малого предпринимательства, – ООО «НордИнвестСтрой». Представители малого бизнеса, однако, заработают внушительную  сумму – ни много ни мало 1 млрд 179 млн рублей.

Вадим Пичулин – совладелец этой компании, по данным ЕГРЮЛ, – не раз упоминался СМИ в связи с так называемым «мусорным делом». Летом 2013 года он был объявлен в федеральный розыск. Вскоре Пичулина арестовали, однако в апреле – мае 2014 года, после того как бизнесмен заключил сделку со следствием, суд приговорил его к четырем годам условного срока. Лишь два фигуранта скандала об афере с хищением порядка 170 млн рублей на рекультивации свалок получили тогда реальные сроки: бывший первый заместитель главы Приморского района Вадим Моисеев (4 года колонии общего режима) и замглавы Василий Степушкин (3,5 года). Остальных приговорили условно. Глава Приморского района Вячеслав Чазов после скандала ушел в отставку.

О том, что в городе собираются возвести на месте старой клиники на Лиговском большой новый ветеринарный центр за 1,2 миллиарда рублей, известно давно: еще в 2014 году Смольный объявил открытый аукцион на эти работы. В 2014 году компания получила этот подряд по конкурсу, выиграв у другого претендента – ЗАО «СтройФасад» – и уже три года исполняла контракт на строительство. Однако не выдержала сроков: обещав закончить строительство в конце 2016 года, «НордИнвестСтрой», по данным сайта госзакупок, успел освоить лишь 119 млн рублей. 26 июня 2017 года контракт с ООО был тем не менее заново перезаключен, уже без конкурса, как «закупка у единственного поставщика».

На сайте ООО «НордИнвестСтрой» рассказывается о многолетнем и весьма успешном сотрудничестве с множеством государственных заказчиков. Среди них – администрация губернатора, музей «Исаакиевский собор», ГУ МЧС России по Ленобласти, ГУФСИН, районные администрации и жилищные агентства, девять важнейших комитетов городского правительства и ряд муниципалитетов. Фирма занимается строительством, капремонтом, реконструкцией зданий, благоустройством, продает тротуарную плитку и бордюрный камень, сдает в аренду строительную технику. Среди своих обьектов компания указывает Воронежский сад, где она была генподрядчиком по капремонту, Шкиперский сад с аналогичным подрядом, историческое здание на Рижском проспекте, где велась реконструкция для размещения центра социального обслуживания населения Адмиралтейского района.

Любопытно, что, согласно данным на портале госзакупок, заказ на строительство ветеринарного центра – это уже второй только за этот год многомиллионный госзаказ, который получает «НордИнвестСтрой». И получает как единственный поставщик. Так, в декабре 2016 года компания, став единственным участником аукциона, получила контракт на строительство экспозиционной части «Планета Океан» Музея Мирового океана в Калининграде – за 652,9 млн рублей, по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ. До 31 декабря 2017 года фирма должна построить новый корпус музея на набережной Петра Великого в Калининграде.

При этом единственный телефон компании, указанный на ее сайте, не отвечает на звонки. Согласно данным СПАРКа, фирма имеет уставный капитал 34 тысячи рублей. Ее чистые активы на конец 2015 года составляли 6,3 млн рублей, чистая прибыль за тот же год, по официальным данным, – 665 тысяч, выручка от продаж — 143 миллиона. Генеральный директор — Александр Тинаков. Учредителями и совладельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Вадим и Анастасия Пичулины.

Кроме того, Вадим Пичулин, согласно данным СПАРКа, также является гендиректором ООО «Артлэнд» (на сайте компания описывается как производитель бордюрного камня и тротуарной плитки). «Артлэнд» оказалась также небезызвестна для читателей нашего издания. В 2015 году эта компания была вовлечена в скандал вокруг недостроенной базы ГУП «Экострой» в Саперном, на которую бюджет города потратил впустую 100 миллионов рублей. Доследственной проверкой этой истории занималось УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Весной 2015 года материалы проверки передали в УМВД по Колпинскому району, однако в итоге полиция не нашла основания для возбуждения уголовного дела – «из-за отсутствия события преступления».

На момент публикации материала руководство компании не ответило на запрос «Фонтанки» о комментарии.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Уголовное дело о хищении 170 млн рублей в рамках госконтракта на рекультивацию свалок и создание зон экологического благополучия в Приморском районе, прозванное прессой «мусорным», длилось с начала 2013 года. Следствие привлекло восемь человек – чиновников, должностных лиц, бизнесменов. Мошенничество заключалось в переводе 300 млн рублей на счет фирмы-подрядчика, аффилированной с Вадимом Пичулиным (на то время депутатом муниципального округа "Морской"), при невыполненных работах и завышении смет на 170 млн. Схема воровства была типичной, с изначальным 10-процентным откатом в пользу чиновников и распределением оставшихся денег между собой. В афере участвовали и долю получали уже упомянутые Моисеев и Степушкин, директор службы заказчика Татьяна Кольцова, начальник отдела технадзора службы Виктор Бугрий и инженер Сергей Карстен, представитель подрядчика Дмитрий Шилов. Вадим Пичулин и начальник отдела хозяйства и экологии администрации Приморского района Владимир Разуленко заключили сделку со следствием и в апреле-мае 2014 года получили по 4 года условно.


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комментарии пользователей (4)
chernousova
27 июня 2017 г. 21:51
Россия — страна возможностей.
ghoust
27 июня 2017 г. 21:49
по официальным данным, – 665 тысяч, прибыль 0,45%. однозначно уход от налогов.
dddmmm
27 июня 2017 г. 21:20
Да очередные "Рога и копыта" для расхищения социалистической собственности бюджетных средств.
Vegetables
27 июня 2017 г. 20:52
Переиначив французскую поговорку: Сherchez le fonctionnaire ( Ищите чиновника)
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