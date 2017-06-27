Опубликован законопроект, разрешающий в России свастику в научных целях

Проект закона РФ, разрешающий использовать нацистскую и экстремистскую символику в просветительских целях, был представлен для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных документов 27 июня.

Законопроект разработали в Министерстве связи и массовых коммуникаций России. Авторы документа предлагают предусмотреть ряд случаев, когда использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики может быть разрешено. К ним относятся произведения науки, литературы и искусства, если символы используются в просветительских, учебных и информационных целях и не содержат признаков пропаганды.

Изменения предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ — «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики». Согласно тексту пояснительной записки, попасть под действие статьи может «демонстрирование любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне», что не позволяет «эффективно применять данную законодательную норму».

Напомним, наказания по этой статье применялись не единожды. В декабре 2015 года жителя Ульяновска оштрафовали за то, что он нарисовал свастику в подъезде для отпугивания наркоманов. В марте 2015 года в Смоленске оштрафовали журналистку Полину Данилевич, которая разместила «ВКонтакте» фотографию своего двора времен немецкой оккупации — на ней оказались немецкие солдаты с флагом со свастикой. В том же месяце была оштрафована жительница Улан-Удэ Мария Бурдуковская — в ее записи о «граммар-нацизме» также заметили изображение нацистской символики.

Кроме КоАП, запрет на демонстрацию символики прописан еще в двух законах – «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов» и Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности».