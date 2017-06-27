«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"

2 «Папа и мама» современного серфинга

Самая культовая фигура современного серфинга – Дьюк Каханамоку. Мы постараемся раскрыть, чем же он так поражал современников и почему остается легендой до сих пор.

Спорт в начале прошлого столетия был уделом лишь немногих энтузиастов. Это сейчас в мире культ здоровья, спорт – индустрия с многомиллиардным оборотом, и все просто стремятся выглядеть подтянутыми и активными. А раньше этим занимались лишь скучающие джентльмены из высшего общества, ибо у остальных на это банально не было ни времени, ни сил. Кроме того, надо помнить, что начало 1900 года – это времена, когда сегрегация была обычным делом и людям с другим цветом кожи был заказан путь во многие общественные места.

Наш герой был обычным чистокровным гавайцем, не закончившим школу и не имевшим стабильной работы. Зато он постоянно проводил все свое свободное время в океане: плавал, рыбачил и занимался серфингом на старинном деревянном серфборде, оставшемся от дальних родственников.

Свой счастливый билет Дьюк Каханамоку вытащил в 1911 году, когда на Гавайях проходил чемпионат США по плаванью. Приняв в нем участие, гаваец не просто стал первым – он сумел улучшить американский рекорд на четыре с половиной секунды!