«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"
Организаторы фестиваля "Фонтанка-SUP" - "Фонтанка" и серфшкола "Онего Серфинг" - проводят конкурс среди читателей на знание истории серфинга. За правильный ответ вы можете получить подарочный сертификат на первый урок от "Онего Серфинг" и использовать его для прохождения первого урока по SUP-серфингу.
1 Правильный ответ на первый вопрос:
Правильный ответ на вопрос, который был задан в прошлой статье, – офицер корабля «Эндевер» Джеймс Кинг, сделавший запись в судовом журнале. Это первый письменный документ о серфинге, дошедший до нас. Победители первого этапа – Сергей Мысовский, Антон Иванов и Рада Ярушкина. Они первыми правильно ответили и уже получили именные сертификаты. Кто назвал правильный ответ, но чуть опоздал или ошибся, – ничего страшного, у вас еще есть шансы выиграть приз.
2 «Папа и мама» современного серфинга
Самая культовая фигура современного серфинга – Дьюк Каханамоку. Мы постараемся раскрыть, чем же он так поражал современников и почему остается легендой до сих пор.
Спорт в начале прошлого столетия был уделом лишь немногих энтузиастов. Это сейчас в мире культ здоровья, спорт – индустрия с многомиллиардным оборотом, и все просто стремятся выглядеть подтянутыми и активными. А раньше этим занимались лишь скучающие джентльмены из высшего общества, ибо у остальных на это банально не было ни времени, ни сил. Кроме того, надо помнить, что начало 1900 года – это времена, когда сегрегация была обычным делом и людям с другим цветом кожи был заказан путь во многие общественные места.
Наш герой был обычным чистокровным гавайцем, не закончившим школу и не имевшим стабильной работы. Зато он постоянно проводил все свое свободное время в океане: плавал, рыбачил и занимался серфингом на старинном деревянном серфборде, оставшемся от дальних родственников.
Свой счастливый билет Дьюк Каханамоку вытащил в 1911 году, когда на Гавайях проходил чемпионат США по плаванью. Приняв в нем участие, гаваец не просто стал первым – он сумел улучшить американский рекорд на четыре с половиной секунды!
3 Билет в олимпийскую сборную и популяризация сёрфа
За этот невероятный результат никому не известный полинезиец со странным именем был приглашен в олимпийскую сборную США. В дальнейшем он участвовал в четырех Олимпийских играх, где неоднократно поднимался на высшую ступень пьедестала.
Шестнадцать лет он удивлял весь мир своими талантами, но нигде не забывал, что он представитель культуры Полинезии, и старался познакомить людей с серфингом. Благодаря ему современными мекками серфинга стали Калифорния, Австралия и Новая Зеландия.
Приезжая на побережье и осмотрев пляж, Каханамоку шел к ближайшей лесопилке, где просил выпилить ему доску согласно предоставленным размерам. И уже на следующий день он на пляже удивлял отдыхающих, летя над волной и с легкостью справляясь с гигантскими бурунами.
4 Кинокарьера
Высокого и статного атлета с необычной внешностью не мог пропустить Голливуд. Каханамоку стали приглашать на роли индейских вождей. Всего на его счету более десятка киноработ, не считая документальных фильмов.
Использовал Дьюк и весло для серфинга, что прекрасно видно на этом коротком ролике, так что к SUP-серфингу он имеет самое непосредственное отношение.
5 А теперь вопрос нашего конкурса:
Кому на Олимпийских играх 1924 года Дьюк Каханамоку проиграл "золото" на стометровке и чем был более всего знаменит в СССР этот олимпийский чемпион?
6 Как ответить и что дальше:
Чтобы попасть в число победителей, подпишитесь на группы фестиваля "Фонтанка-SUP" в Facebook, Instagram и ВКонтакте, расшарьте эту публикацию и ответьте на вопрос личным сообщением в любой из этих групп. Из числа тех, кто ответит верно и соблюдет все правила, будут методом жеребьевки выбраны три победителя, которые получат подарочные сертификаты на первый урок от школы "Онего Серфинг". Ответы принимаются в течение недели после даты публикации этой статьи.
В следующей публикации мы назовем имена победителей и зададим новый вопрос. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, тоже примут участие в розыгрыше призов.
7 А что же за фестиваль такой?
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.
Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки"
8 Кто нас поддерживает:
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной Комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке Комитета по культуре СПб.
Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.
Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.
Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова». Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.
Партнерами Фестиваля являются::
– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;
– всесезонный центр пляжного спорта «Песок» («Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий);
– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком"» (Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге);
– GORILLAPARK – это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!
– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;
– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;
– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.