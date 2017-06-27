Google: Петербург и Москва интересней российским туристам, чем Крым

Крым в 2017 году не вошел в пятерку самых популярных туристических запросов в российском сегменте поисковика Google. Первые места в рейтинге заняли Краснодарский край, Петербург и Москва.

Итоги за 2016-й — первый квартал 2017 года от популярного поисковика публикует 27 июня туристический блог Travel Hub Russia. В течение полутора лет россияне чаще всего искали информацию о путешествиях в Москву, Петербург, Сочи и Анапу. Крым, бывший лидером запросов по итогам 2015 года, скатился на 14-е место.

Второе место по популярности после направлений внутреннего туризма заняла Турция. Третье стабильно занимает Таиланд. Из европейских стран лидируют Италия (четвертое место) и Испания (пятое).

Google также подсчитал, что если в 2016 году самостоятельно планировали путешествие 33% российских пользователей, то за три месяца 2017 года этот показатель вырос до 73%.

У российского крупнейшего поисковика «Яндекс» тройка лидирующих курортных запросов с начала 2017 года выглядит несколько иначе. На первое место с 14-го в 2016 году вернулась Турция. За ней идут Кипр, а потом Абхазия. Крым и в этом рейтинге сдал позиции, опустившись с вершины в прошлом году на третье место. Его для россиян, по статистике «Яндекса», заменили Краснодарский край и Сочи в отдельности. Аналитики поисковика отмечают рост запросов на внутренний туризм на треть.