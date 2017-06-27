Telegram: связь без брака

Как пользоваться мессенджером, если его заблокируют? Обзор VPN, рецепты экспертов.

Роскомнадзор повторяет, как мантру, сто сорок седьмое китайское предупреждение в адрес Павла Дурова, угрожая заблокировать его Telegram. «Фонтанка» не верит, что правительство способно так жестоко поступить с вверенным населением, но на всякий случай стелет соломку. Мы изучили вопрос: что лучше сделать, если случится страшное и нас лишат этого мессенджера?

За те дни, что длится увлекательная переписка главы Роскомнадзора Александра Жарова и создателя Telegram Павла Дурова, мессенджер поднялся на верхнюю строчку в топ-чарте AppStore в своей категории. Его начали поспешно скачивать те, кто благодаря надзорному ведомству узнал, какую классную штуку хотят блокировать. И те, кто знал, но не устанавливал, а теперь торопится скачать, пока не началось. Для создателя сервиса это хорошо, потому что монетизация. Для Роскомнадзора это плохо, потому что недовольных блокировкой, если до неё дело дойдёт, будет больше. Для обычных пользователей первое место в топ-чарте означает, что есть ещё второе, третье и все остальные места, то есть свет клином на Telegram не сошёлся. Тем, для кого он всё-таки там сошёлся, «Фонтанка» советует не паниковать: у вас тоже всё получится.

«Что я стою без связи?»

Напомним, что Роскомнадзор уговаривает Павла Дурова, создателя и бывшего владельца сети "ВКонтакте", зарегистрировать в России его новое детище – мессенджер Telegram. Аргументы у ведомства примерно такие: ну что вам стоит написать пару строчек? От Дурова будто бы требуется всего-то внести мессенджер в реестр распространителей информации. Одновременно Дурова зачем-то просят предоставить ключи от дешифровки сообщений в мессенджере. То есть речь идёт не только о строчке в реестре. Ведомство помалкивает о том, что после регистрации в России по первому требованию нужно будет «сдавать» информацию о пользователях. Дуров говорит, что ни одна спецслужба не получила «ни бита информации» о тех, кто пользуется его детищем. Что касается дешифровки – так это и невозможно, потому что ключи генерируются только на конечных устройствах пользователей, у администрации "Телеграма" их просто нет.

Итак, предположим, что это произошло: мессенджер упрямого Дурова заблокирован в России. Хорошо, если он у вас установлен.

– Если приложение уже есть на вашем устройстве, оно никуда не денется, – успокаивает пользователей ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Но если нет – установить его вы уже не можете. Он пропал из магазинов приложений.

Этап первый: устанавливаем приложение

Пользователям Android даже советов давать не будем: они просто скачивают на своё устройство файл .apk и запускают. Скачать можно, например, здесь. Когда официальный сайт "Телеграма" тоже заблокируют, установочные файлы наверняка будут валяться в Сети на каждом углу, желающие найдут без труда. Всех не заблокируешь!

Пользователям наглухо закупоренной, без джейлбрейка, iOS труднее. В AppStore приложения нет. Но нет его только в русском магазине. Надо прикинуться иностранцем.

1. Заведите почтовый ящик на каком-нибудь совсем ненашем сервисе. Для примера возьмём немецкий web.de.

2. Зарегистрируйте новый AppleID.

3. В настройках айфона выйдите из родного ID и войдите в новый.

4. Установите Telegram из немецкого (французского, американского, исландского…) магазина.

5. Не забудьте выйти из иностранного AppleID и вернуться в свой, чтобы обновлялись приложения. Для обновления "Телеграма" надо будет повторить процедуру «вход-выход».

Всё. Приложение установлено. Но оно заблокировано. Следующий этап – заставить его работать.

– Никаких подводных камней в этом способе нет, разве что придётся помучиться со всеми этими регистрациями, – комментирует такой способ Эльдар Муртазин. – Это нетрудно, но требует времени. Для обновления "Телеграма" придётся выходить-заходить по новой.

Этап второй: обходим блокировку и общаемся

Приложения для обхода блокировок существуют для всех платформ. И здесь тот же принцип: прикидываемся иностранцами. Если вы пользуетесь "Телеграмом" через веб-браузер, то самое простое – установить Tor или включить режим Turbo в Opera. Дополнения-анонимайзеры сегодня существуют и для Firefox, и для Chrom, и для Safari.

Для десктопной версии Windows и Mac рекомендации предлагает команда самого Telegram. Внимание! Поменять настройки выхода в Сеть надо уже сейчас, до начала блокировок. Речь идёт о работе через прокси-серверы на основе протокола SOCKS5, позволяющего приложению пользоваться сервисами так, будто вы находитесь не в России, а в другой стране. Не забивайте себе голову подробностями, а просто действуйте по инструкциям, предложенным командой мессенджера.

Для настройки SOCKS5 потребуется ввести определённый адрес, с которого вы якобы заходите. Ссылки на списки таких адресов в разных странах приведены в инструкции. Если не повезёт, однажды этот адрес тоже может быть заблокирован в России. Но адресов столько, что заблокировать все просто невозможно. В худшем случае вы просто ещё раз заглянете в список и введёте в настройках новый адрес. Практика показывает, по словам Эльдара Муртазина, что те, кто однажды зарегистрировался с определённым адресом, потом спокойно работают.

Второй способ обойти блокировку "Телеграма" (и не только его) – VPN. Тем, кто видит аббревиатуру VPN впервые, рассказываем. Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – технология, позволяющая замаскировать своё пребывание в России. Пользоваться смартфоном (планшетом) так, будто находитесь в стране, не блокирующей мессенджеры. Смысл в том, что между вами и искомым адресом появляется «посредник», который вас в такую страну виртуально переносит. На нужный адрес заходите уже как бы не вы, а он от вашего имени.

– VPN прикрывает вас полностью, – подтверждает Эльдар Муртазин. – Работа в браузере, почта, мессенджеры – всё идёт через прокси. Ваше соединение шифруется и идёт через прокси, и ваш провайдер не видит, что вы делаете. Вы становитесь для него непрозрачным.

А блокировки в России, добавим, происходят именно на уровне провайдеров. Изводить себя принципом работы VPN не надо. Достаточно ввести в поисковике AppStore или GooglePlay эти три буквы – и выпадет огромное количество приложений. Самое трудное – выбрать правильное.

– Есть приложения, которые позволяют всё сделать в один клик – как на iOS, так и на "Андроиде", – замечает Эльдар Муртазин. – Есть такие, которые придётся чуть-чуть настраивать. Но в целом, как только вы это сделаете, вам становится виден любой заблокированный в России сайт, вы можете открыть любое заблокированное приложение.

Соединение через VPN имеет преимущества, даже если вы не хотите обходить блокировки. Следы ваших визитов в личные кабинеты интернет-банков, на форумы, в соцсети и так далее не остаются почти нигде. Крупные корпорации, говорит Эльдар Муртазин, используют VPN как дополнительный уровень безопасности в Сети.

Но уточнение «почти нигде» – не случайно. Записи о вашей активности всё-таки попадают на сервер-«посредник». И отсюда – главный недостаток VPN: теоретически недобросовестный сервис может начать приторговывать вашими логинами-паролями или сдать их спецслужбам. Иностранным, разумеется, своих-то мы не боимся.

– В реальности, конечно, официальные приложения не будут красть ваши данные, – уверен Эльдар Муртазин. – Просто надо брать не абы что. Не стоит брать приложения в непонятных местах, ищите в официальных магазинах. Наберите в поисковике «топ-10 лучших VPN» – и первые три можно смело использовать.

Менее оптимистично смотрит на безопасность VPN руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк.

– Конечно, приложения VPN могут декларировать, что они безопасны, анонимны и неподконтрольны, – замечает он. – На самом деле, они могут служить точкой сбора пользовательской информации. Но есть экспертиза, которую проводят независимые организации, интернет-активисты, оценивая VPN по разным параметрам, в частности – по безопасности и скорости.

Потеря скорости – действительно ещё один недостаток VPN. Потому что вся ваша активность проходит опять-таки через посредника. Эльдар Муртазин считает, что на уровне мессенджера и даже просто поисков в интернете это заметить невозможно.

VPN бывают бесплатные и платные. По словам Эльдара Муртазина, надёжность от цены напрямую не зависит. Более того, добавляет он: для мессенджеров вообще неважно – платный VPN или бесплатный.

– В бесплатных VPN, как правило, есть ограничение по пропускному каналу, – объясняет аналитик. – Вы можете смотреть видео, читать почту или переписываться в мессенджере, в зависимости от этого меняется пропускной канал. Но вы всё равно получите качественное соединение и не будете испытывать трудностей с доступом. В бесплатных VPN может быть ещё ограничение по трафику. Но если мы говорим о мессенджере, то значения это не имеет. Вам дают от 500 мегабайт до гигабайта в месяц, для мессенджера более чем достаточно.

Пропускного канала бесплатного VPN, по словам Муртазина, хватит даже на просмотр фильма на телефоне. И только если, например, надо отправлять несколько гигабайт видео на корпоративные FTP, тогда лучше использовать платный VPN. Бесплатный тоже потянет задачу, но скорость будет такой, что на передачу файла может потребоваться 12 – 14 часов.

Тем, кто сильно тревожится о своей безопасности, аналитик рекомендует бесплатное приложение OperaVPN.

– Его автор – разработчик браузера Opera, – продолжает Муртазин. – Оно решает все проблемы. Единственный минус – пока его нельзя использовать с торрент-сайтами, торренты там заблокированы. Если попытаетесь, ваш аккаунт просто закроют. Потому что в торрентах трафик большой, они просто не готовы его пропускать. Но для мессенджеров и другой работы его хватает за глаза.

Несколько приложений, которые ставят в топ AppStore и GooglePlay

VPN Master – удобное, интуитивно понятное и надёжное приложение с лёгкими настройками. Оно самостоятельно выберет оптимальную страну для маскировки, но вы можете поменять её вручную. В бесплатной версии трафик ограничен 400 – 600 мегабайтами в месяц. Безлимит можно получить по подписке – 200 рублей в месяц.

IntelliVPN не требует регистрации, считается простым и надёжным. В бесплатной версии предоставляет неограниченный трафик, но за счёт небольшого числа серверов – очень медленный. В платных версиях скорость увеличивается, цена – 149 рублей в месяц, 379 рублей за три или 1450 рублей за год.

Пользователи Android называют очень надёжным и простым приложение ExpressVPN. Недостатком считают цену: 12 долларов в месяц. При подписке сразу на год – 8 долларов в месяц.

Создатели SecureVPN для Android отдельно подчёркивают, что приложение поддерживает работу с мессенджерами и соцсетями. У него есть бесплатная версия, но она позволяет работать 20 минут в месяц и ограничивает трафик одним гигабайтом. Кроме того, устанавливать его разрешается на одно устройство.

Ну и наконец…

Напоминаем, что Telegram, конечно, прекрасен, а храброму Дурову аплодирует прогрессивная интернет-общественность, но на свете есть другие мессенджеры. С аналогичными сервисами. В основном – иностранного производства. Правда, они тоже не зарегистрировались в России и не дают нашим спецслужбам ключей для дешифровки сообщений. Пока Роскомнадзор их не трогает, а только тренируется на русскоязычном Дурове. Но, неровён час, VPN могут пригодиться и тем, у кого нет "Телеграма".

Добавим, что рекомендации по части VPN могут утратить актуальность, потому что Госдума готовится принять закон о запрете анонимайзеров.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»