«Зенит» договорился с «Бока Хуниорс» о покупке Кристиана Павона

Крайний нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон вылетел в Италию для подписания контракта с «Зенитом». Как сообщает журналист TyС Sports Сесар Луис Мерло в твиттере, «Зенит» уже договорился о покупке 21-летнего футболиста за 16 млн евро. По другим данным, сумма отступных составит 18 млн евро. Так или иначе, выплачивать их «Зенит» будет в рассрочку.

В минувшем сезоне Павон провел 24 матча, отметившись восьмью голами и шестью результативными передачами. Ранее сообщалось, что Павон отказался переходить в «Зенит» ради продолжения карьеры в «Порту».