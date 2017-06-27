Еще
21:52 27.06.2017
Пришлите свою новость!
21:44
Путин об акциях оппозиции: Все имеют право проявить инициативу
21:21
В «Магните» на Кузнецовской произошла утечка фреона. Трое в больницах
21:09
Росавиация поспорила с голландцами о вине «Бука» в крушении MH17
20:47
"Балтийской жемчужине" разрешили 45-метровую колокольню
20:03
Защитная зона вокруг парка «Александрино» исключена из ПЗЗ
20:00
Новая Голландия открывает концертный сезон
19:59
В Неве поднимается уровень воды
19:59
Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей
19:53
Столичного неонациста Максима Тесака Марцинкевича приговорили к 9 годам колонии строгого режима
19:50
Бывший футболист «Спартака» Бокий возглавил селекционный отдел «Зенита»
19:45
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 июня
19:43
Продолжение мультфильма о Простоквашино будет из тридцати серий
19:43
СМИ: Вирус-вымогатель Petya добрался до Чернобыльской АЭС
19:35
Опубликован законопроект, разрешающий в России свастику в научных целях
19:32
На КАДе от Обуховской до Софийской - только со скоростью 50 км/ч
19:18
Google: Петербург и Москва интересней российским туристам, чем Крым
19:01
Экс-сотрудник Института токсикологии осужден за мошенничество с лекарствами
18:52
«Зенит» договорился с «Бока Хуниорс» о покупке Кристиана Павона
18:35
Волейбольный «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Волковым
18:26
Канадский Bombardier избавился от вагоноремонтного бизнеса в Петербурге
18:08
Роспотребнадзор закрыл еще один детский лагерь в Петербурге
18:05
Во Владимирскую область съедутся волонтёры со всей страны
17:52
Египет заплатит до $45 за каждого прилетевшего в Шарм-эль-Шейх россиянина
17:51
Гражданин Украины на границе с Россией попросил убежища в Финляндии
17:40
ФК «Зенит» продает абонементы сразу на два стадиона
17:26
Агапитова: Школьники не понесут уголовного наказания за гибель приятеля в Неве
17:18
Главу университета им. Бонч-Бруевича хотят лишить статуса ректора
17:10
В Анненкирхе пройдет благотворительный концерт группы AcouStick
17:02
Полузащитник «Зенита» Молло: Мне нравится Путин. Он в потрясающей форме
16:58
Электрик в Тосно решил расплатиться по долгам взяткой на полмиллиона
16:46
УФАС обязало Смольный продлить торги по наружной рекламе
16:33
Грифоны на Банковском мосту изменят цвет
16:22
В Петербурге экспедитор «разбогател» на 2 млн по копиям паспортов из Интернета
16:18
Вирус-вымогатель блокировал работу крупнейших компаний России и Украины
16:14
Кремль продаст Финляндии 15 помещений в центре Петербурга
16:05
В МЭР считают, что для инвестклимата России Telegram лучше блокировать
15:59
Восьмиэтажный ветеринарный центр на Лиговском построят за бюджетный миллиард
15:52
Свободную экономическую зону в Крыму расширят на 21 км
15:43
Крупнейший медстраховщик Петербурга поменял название
15:34
Данни официально перешел в «Славию»
15:24
Руководство Исаакия: Передавать собор РПЦ пока не будут
15:16
Издатели эротического журнала «Флирт» осуждены за проституцию
14:45
Депутаты поставили вопрос об импичменте главы Ломоносовского района
14:40
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро за подтасовку результатов поиска
14:30
«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей
14:17
СМИ: Погибший в Киеве полковник разведки имел отношение к охране Вороненкова
14:14
От «Мумий Тролля» до Эрмитажа: VK fest анонсировал участников
14:05
В Ораниенбауме откроют "покои Воронцовой"
14:05
В Кремле прокомментировали информацию «Фонтанки» о вероятных контрактах Пригожина в Сирии
13:50
Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»
13:49
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской заподозрен в присвоении квартплаты на 600 тысяч
13:29
«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»
13:25
В аэропорту Хельсинки активисты сорвали депортацию гражданки Ирака
13:17
Минздрав назвал самые болеющие регионы России
13:06
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
12:52
Глава Кингисеппского водоканала задержан по делу о хищении 2 миллионов
12:45
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
12:40
Маршрутка таранила ограждение на Народной
12:36
СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины
12:19
«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана
12:02
Продажи машин в Петербурге побили пятилетний рекорд
11:58
Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления
11:45
Полиция силой разогнала лагерь националистов в Хельсинки
11:38
Мужчина попал под колеса самосвала без водителя в Кингисеппе
11:15
Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
11:04
Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами
10:37
Ночной вор подобрал ключи к банку на Савушкина
10:36
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
10:30
Восстановлено движение по улице Марата
10:08
В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.06.2017 18:52

«Зенит» договорился с «Бока Хуниорс» о покупке Кристиана Павона

Крайний нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон вылетел в Италию для подписания контракта с «Зенитом». Как сообщает журналист TyС Sports Сесар Луис Мерло в твиттере, «Зенит» уже договорился о покупке 21-летнего футболиста за 16 млн евро. По другим данным, сумма отступных составит 18 млн евро. Так или иначе, выплачивать их «Зенит» будет в рассрочку.

В минувшем сезоне Павон провел 24 матча, отметившись восьмью голами и шестью результативными передачами. Ранее сообщалось, что Павон отказался переходить в «Зенит» ради продолжения карьеры в «Порту».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бывший футболист «Спартака» Бокий возглавил селекционный отдел «Зенита»
«Зенит» договорился с «Бока Хуниорс» о покупке Кристиана Павона
Волейбольный «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Волковым
ФК «Зенит» продает абонементы сразу на два стадиона
Полузащитник «Зенита» Молло: Мне нравится Путин. Он в потрясающей форме
Данни официально перешел в «Славию»
Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»
«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»
«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Telegram прощай! Или до свидания?

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.