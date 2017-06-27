Волейбольный «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Волковым

Волейбольный клуб «Зенит», который был создан этим летом в Петербурге, усилился сразу несколькими звездными игроками.

Как стало известно «Фонтанке», прежде всего, это центральный блокирующий Александр Волков, бронзовый призер Пекина-2008, чемпион Лондона-2012, победитель Кубка мира-2011 и Мировой лиги-2011.

Помимо него игроками петербургского «Зенита» стали кубинский доигровщик Ореоль Камехо (победитель Кубка Америки-2008, серебряный призёр чемпионата России 2013/14), доигровщик Евгений Сивожелез и центральный блокирующий Андрей Ащев (оба — чемпионы Европы (2013) и Мировой лиги (2013), связующий Павел Панков (чемпион Универсиады-2015), диагональный Филипп Воронков (победитель Лиги чемпионов-2013), диагональный сборной Швеции Маркус Нильссон.

Бюджет клуба на сезон-2017/18 составит около 400 млн рублей. Подробности читайте в материале «Фонтанки».