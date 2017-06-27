Канадский Bombardier избавился от вагоноремонтного бизнеса в Петербурге

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) нарастил свою долю акций ЗАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭРВЗ) с 74,12% до 94,22%. При этом из капитала завода вышла канадская компания Bombardier Inc.

Информация об изменении долей содержится в сообщении ОЭРВЗ от 26 июня. В нем также указано, что на продажу ценных бумаг повлияло решение не выплачивать дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям.

В «Трансмашхолдинге» подтвердили выход Bombardier из уставного капитала завода, но дальнейших комментариев по сделке не дали.

«Октябрьский электровагоноремонтный завод» формально является производителем электропоездов метрополитена модели «Юбилейный», хотя, по данным «Фонтанки», в реальности их выпускает подмосковный «Метровагонмаш», еще один завод группы ТМХ. В 2016 году завод заключил два контракта с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку составов на 3,8 и 13,4 млрд рублей. Главный конкурент – «Вагонмаш».

Выручка от продажи продукции ОЭВРЗ за 2016 год, по данным СПАРК, составила 4,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,7 млн рублей, тогда как по итогам 2015 года компания получила прибыль в 225 тыс. рублей.