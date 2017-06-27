В Неве поднимается уровень воды

На набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге затоплены гранитные спуски. Уровень воды у поста измерений на Васильевском острове поднялся до 107 сантиметров.

Как сообщили вечером 27 июня читатели «Фонтанки», Нева в районе набережной Лейтенанта Шмидта вот-вот выйдет из берегов. Свои опасения они подкрепили фотографиями подтовленных спусков к воде в районе набережной Лейтенанта Шмидта. Однако опасения петербуржцев преждевременны — критическим уровнем воды, когда для спасения города нужно закрывать дамбу, считается 161 сантиметр выше ординара, опасным – 210 см и катастрофическим — 300 сантиметров. У поста измерений «Горный» к 18.00 вода поднялась до отметки лишь в 107 сантиметров — на таком уровне она находится последний час. В заливе показатели также не вызывают опасений — возле дамбы вода достигла отметки 80—85 сантиметров.

Тем не менее спокойной Неву сегодня не назовешь — накануне синоптики прогнозировали сильный ветер, из-за которого на главной водной артерии Северной столицы высокие волны. МЧС не рекомендует судоводителям выходить на воду.

Для защиты от наводнений в 2011 году был достроен комплекс защитных сооружений. Строительство началось в 1979 году, а первый проект был предложен еще в XIX веке Пьером Базеном. Дамба протянулась от Бронки до Сестрорецка через Кронштадт на 25 километров. Сооружение способно выдержать подъем воды до 5 метров 40 сантиметров. Но в 2017 году с защитой от большой воды есть ряд проблем. Как писала «Фонтанка», если в городе вдруг случится наводнение, то с закрытием сооружений могут возникнуть трудности. Ответственные за автоматику компании не получили оплаты за свои услуги и покинули дамбу.