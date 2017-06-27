Роспотребнадзор закрыл еще один детский лагерь в Петербурге

Летний городской лагерь «Поколение NEXT» в Петербурге принимал детей без согласования Роспотребнадзора, за что получил от него судебный иск. Ведомство призвало родителей тщательно проверять, куда они отправляют детей на отдых.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 27 июня, кроме «Академии тренинга и туризма», о которой «Фонтанка» писала ранее, в реестре лагерей, у которых есть все необходимые для подобной деятельности документы, также не нашлось компании ООО «Центр детского досуга «Поколение «Н.ЭКС.Т». На сайте учреждения висит реклама, приглашающая детей приехать на Будапештскую улицу, дом 17, корпус 3, однако подробности об условиях и стоимости отдыха и проживания с портала удалены. Необходимых для работы с детьми документов сотрудники надзорного ведомства также не нашли. В связи с этим работу лагеря приостановили и обратились с иском во Фрунзенский районный суд.

«Фонтанка» уже писала про такую же ситуацию в «Академии тренинга и туризма» – по решению суда деятельность этой организации была приостановлена на 90 дней. Академии также нет в реестре, хотя в самом лагере нашему изданию сказали, что его работа была приостановлена из-за слишком коротких смен не по СанПиНу.

Роспотребнадзор обратился к родителям с просьбой внимательнее проверять, куда едет их ребенок. Реестр лагерей доступен на сайте комитета по образованию Смольного.