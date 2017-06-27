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Туризм
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27.06.2017 17:52

Египет заплатит до $45 за каждого прилетевшего в Шарм-эль-Шейх россиянина

Египет планирует возобновить субсидирование чартерных перелетов в ближайший зимний сезон. За один самолет с отдыхающими министерство туризма североафриканской страны готово заплатить до 3 тыс. долларов.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 июня, об этом министр туризма Египта Ихья Рашид рассказал на встрече с инвесторами Южного Синая и Шарм-эль-Шейха. Сумма в 3 тыс. долларов на 60% покроет затраты на внесение изменений в уже сформированные полетные программы. Повысить привлекательность курорта в глазах туристов должна и рекламная кампания, потратить на которую в Египте готовы 10 млн долларов.

Напомним, воздушное сообщение между Россией и Египтом полностью прекратилось после крушения самолета над Синаем 31 октября 2015 года. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург разбился через полчаса после начала полета, на борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа — все они погибли. Катастрофу признали терактом, ответственность за который  взяла на себя ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ситуация с возобновлением полетов между Россией и Египтом, по данным АТОР, все еще не ясна. Ряд экспертов считают, что самолеты вновь полетят к концу этого лета, некоторые египетские специалисты настроены менее оптимистично и считают, что субсидии не помогут — возобновления полетов не стоит ждать до лета 2018 года.

Что касается настроений самих российских туристов, то, как ранее писала «Фонтанка», еще два месяца назад четверть россиян была по-прежнему не готова рисковать и лететь на египетские пляжи.


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