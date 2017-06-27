ФК «Зенит» продает абонементы сразу на два стадиона

Поступившие в продажу абонементы футбольного клуба «Зенит» дают право прохода и на стадион «Санкт-Петербург», и на «Петровский».

Как сообщили «Фонтанке» в клубе, вопреки появившемуся ранее объявлению на официальном сайте команды о продаже абонементов только на стадион «Санкт-Петербург», в новом сезоне клуб планирует провести несколько домашних матчей на прежнем месте. Скорее всего, это будет первая домашняя игра, а также матчи, которые придутся на подготовку к домашнему чемпионату мира-2018.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» сыграл на стадионе «Санкт-Петербург» два матча. Клуб должен был сыграть три, но из-за неудовлетворительного состояния газона матч с «Краснодаром» был перенесен на «Петровский».