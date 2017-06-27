ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке

Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.

Военнослужащие могут оформить кредит на срок до 20 лет по ставке 10,9% годовых, при этом максимальная сумма, на которую могут рассчитывать заемщики, равна 2,22 млн. рублей.

«Энфилд»

«Арсенал-Недвижимость» работает не только с военной ипотекой, но со всеми государственными субсидиями. Жилье возможно приобрести в рассрочку без процентов. При оплате 100%, или покупке при помощи ипотечного кредита предоставляются скидки. Проект аккредитован всеми ведущими банками, ставки – от 10% годовых. Ввести в эксплуатацию первые два дома планируется в 4 квартале 2018 года.

Справка о компании ГК «Арсенал-Недвижимость»

