Во Владимирскую область съедутся волонтёры со всей страны

Волонтёры из Московской и Владимирской областей, из Курска и Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Белгорода, Казани и Перми соберутся на слёт в палаточном лагере у слияния рек Киржач и Шередарь во Владимирской области. Слёт организует благотворительный фонд «Шередарь», который планирует здесь построить реабилитационный центр.

Подготовленная для слёта программа состоит из двух блоков – образовательного и развлекательного. Образовательный блок включает тренинги по коммуникационным техникам, командной работе, психологии детей. Развлечения – это традиционные для походов песни у костра, игры, беседы, встречи.

Фонд «Шередарь» уже пять лет занимается социальной и психологической реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания. Программы фонда помогают детям быстро и эффективно пройти путь психоэмоционального оздоровления после долгого периода лечения в больницах. В этом детям помогают волонтеры «Шередаря», которых подопечные фонда ласково называют Шери.

Фонд активно поощряет волонтёров к работе в благотворительности и развивает волонтёрское движение. Слёт – логичное продолжение этой работы.

«Планируем сделать его ежегодным и надеемся, что он будет развивать идеи волонтёрства в стране и привлечёт к благотворительности молодых и активных людей", — говорит руководитель реабилитационных программ фонда «Шередарь» Владислав Сотников.