На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
Соревнования будут проходить в восьми возрастных категориях с 7 до 14 лет. Впервые в турнире примут участие команды из Португалии («Порту») и Болгарии («Лудогорец»).
Список заявившихся на данный момент команд:
U-7 (всего запланировано 16 команд): ДЮСШ «Звезда», ДЮФК «Дружба» (обе — Петербург);
U-8 (16 команд): ДЮСШ «Звезда» (Санкт-Петербург);
U-9 (8 команд): ДЮСШ «Звезда», «Выборжанин», Футбольная академия «Зенит» (все — Петербург);
U-10 (8 команд): ДЮСШ «Звезда», ДЮФК «Дружба», Футбольная академия «Зенит» (все — Петербург);
U-11 (8 команд): ДЮСШ «Звезда» (Петербург), СДЮШОР «Смена» (Москва);
U-12 (8 команд): ДЮСШ «Звезда», ДЮФК «Дружба», СДЮШОР им. Коренькова (все — Петербург), «Лудогорец» (Болгария), «Сабуртало» (Грузия), Футбольная академия «Спартак» (Москва);
U-13 (8 команд): ДЮСШ «Звезда» (Петербург), «Сабуртало» (Грузия), Футбольная академия «Динамо» (Москва), «Динамо» (Грузия);
U-14 (8 команд): ДЮСШ «Звезда», «Динамо» (Грузия), «Порту» (Португалия), «Шинник» (Ярославль).
Организатором футбольного фестиваля является Региональная общественная физкультурно-спортивная организация РОФСО «Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига». Фестиваль проводится при содействии Российского футбольного союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга и администрации Санкт-Петербурга. В разные годы в турнире участвовали команды из Испании, Турции, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Абхазии и Казахстана.
Открытие традиционно сопровождается парадом участников и гостей фестиваля. Церемония открытия фестиваля пройдет на Дворцовой площади города 22 августа в День флага Российской Федерации.