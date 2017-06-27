Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб

Олимпийские чемпионы в составе, полумиллиардный бюджет с перспективой двукратного увеличения, тренеры сборной России. «Фонтанка» рассказывает о деталях газпромовского плана по созданию в Петербурге волейбольного суперклуба.

Пока четвертый и пятый «Зениты» еще только на подходе, третий, он же волейбольный, – уже официальный проект. 23 июня «Зенит» (Санкт-Петербург) был заявлен для участия в элитном дивизионе отечественного волейбола — Суперлиге. Однако информации о клубе по-прежнему крайне мало — кто будет играть, на каком стадионе, кто войдет в тренерский штаб и так далее. При помощи генерального директора Владимира Самсонова восполняем эти пробелы.

В Петербурге волейбольный «Зенит» будет уже третьим клубом с таким названием (вслед за футбольным и баскетбольным) и с «Газпромом» в качестве основного спонсора. На волейбольной же карте России это уже второй газпромовский «Зенит». Первый с 2008 года базируется в Казани и за последние 9 лет лишь однажды упустил звание чемпионов России. И хотя слухи о создании в Петербурге своего «Зенита» под патронажем все того же газового монополиста ходят уже минимум два года, информация о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, заставила казанцев занервничать — а вдруг кто-то покусится на их кусок пирога. В волейбольных кругах рассказывают, что именно они якобы слили в апреле в СМИ информацию о готовящейся «бомбе». Но ничего не поделаешь, принципиальное решение уже было принято на уровне председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Искать руководителя для нового клуба долго не пришлось. Должность генерального директора занял Владимир Самсонов, долгие годы в Петербурге удерживающий на плаву некогда легендарный «Автомобилист» (трижды чемпион СССР, девятикратный серебряный призер и девятикратный бронзовый чемпионата СССР, двукратный чемпион России).

– Впервые о проекте по возрождению в Петербурге волейбола, а именно так я вижу создание здесь волейбольного «Зенита», я узнал в апреле, – рассказал «Фонтанке» Самсонов. – Ведь именно здесь, в Санкт-Петербурге, в советское время была самая сильная мужская волейбольная школа под руководством Вячеслава Платонова (бывшего главного тренера «Автомобилиста» и сборной СССР). Все инновации, все передовые идеи рождались здесь. Для сборной России «Автомобилист» был полигоном, где всегда пробовалось что-то новое. Я знаю это все не понаслышке, так как сам прошел через это все в качестве игрока.

Пару лет назад «Фонтанка» уже обращалась к Самсоновову с вопросом, готов ли он был бы ради финансовой поддержки от «Газпрома» переименовать клуб в «Зенит». Тогда Самсонов ответил согласием. В этом случае история «Автомобилиста» продолжилась бы пусть и под другим названием. Сейчас же создан совершенно новый клуб параллельно с уже существующим.

– «Газпром» решил по-своему, – объясняет Самсонов. – Кто платит, тот и заказывает музыку. Да и потом, когда начинаешь новое дело, лучше начинать его с нуля. У «Автомобилиста» в последнее время было очень сложное финансовое положение и там накопились долги, передавать которые кому-то не хочется. Мы сейчас планируем создать школу молодых волейболистов. У нас есть два интерната. Первый — бывшая школа № 62. Вторая — отделение волейбола в Сестрорецке.

Наряду с основной командой будет создана молодежная команда «Зенита», которая выступит в молодежной лиге. Впрочем, про «Автомобилист» тоже не забудут. Он будет оформлен в качестве фарм-клуба при «Зените». Возможно, не самый почетный статус для пятикратного чемпиона страны, зато бесконечные долги и нехватка денег должны остаться в прошлом. Получится идеальная клубная пирамида: две детские школы-интерната, молодежная лига, «Автомобилист», играющий в Высшей лиге, и на вершине «Зенит». Самсонов пока остается вице-президентом «Автомобилиста», но в ближайшее время планирует уйти с этого поста. «Думаю, что совмещать работу в двух клубах будет некорректно», – объясняет он.

Важный момент: волейбольный клуб «Зенит» – отдельное юридическое лицо, в отличие от той же баскетбольной команды, которая является лишь департаментом при футбольном «Зените». Самсонов считает, что это положительно скажется на развитии волейбольной команды.

– Баскетбол там — второй сорт, на задворках. Поэтому я очень рад, что у нас отдельное юрлицо, отдельный волейбольный клуб, не входящий в структуру футбольного клуба. Я очень люблю и уважаю футбольный «Зенит», всегда болею за него, но очень рад, что волейбольный клуб все-таки отдельно.

В скором времени «Газпром» назначит президента волейбольного «Зенита». Пока же взаимодействие между газовой компанией и клубом помогает осуществлять официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. У Самсонова свое объяснение, почему «Газпром» вдруг решил обзавестись в Петербурге еще волейбольной командой.

– «Газпром» ведь почти весь переехал в Санкт-Петербург, – говорит он. – Наряду с футбольным «Зенитом» у них уже есть здесь баскетбольный «Зенит». Теперь у них есть волейбольный. Следующий шаг, возможно, ручной мяч и мини-футбол. Сейчас мы должны создать все условия для игроков, чтобы спорстмены с радостью приезжали в Петербург. На сегодняшний день у нас было очень мало времени для комплектования команды. Как вы знаете, только в пятницу мы официально заявились в Суперлигу.

Главным тренером назначен 44-летний Александр Климкин — трёхкратный чемпион России в качестве игрока (в составе ЦСКА и «Локомотива-Белогорье»). Тренерскую карьеру начал в 2011 году. Тренировал новокуйбышевскую «НОВА» и «Нижний Новгород». Работал со сборной России. В качестве тренера помогал Владимиру Алекно на Олимпиаде-2012 и Андрею Воронкову в Мировой лиге-2013. Оба турнира российская команда выиграла. В 2015 году был исполняющим обязанности главного тренера сборной России. Вторым тренером назначен петербургский воспитанник Андрей Толочко. Работал в «Газпром-Югре», «Ленинградке», «Автомобилисте».

Игровой состав у «Зенита» набирается мощный. Главная звезда — центральный блокирующий Александр Волков, бронзовый призер Пекина-2008, чемпион Лондона-2012, победитель Кубка мира-2011 и Мировой лиги-2011. Кубинский доигровщик Ореоль Камехо — победитель Кубка Америки-2008, серебряный призёр чемпионата России (2013/14) и серебряный призёр чемпионата мира среди клубных команд (2013) в составе новосибирского «Локомотива». Чемпионы Европы (2013) и Мировой лиги (2013) доигровщик Евгений Сивожелез и центральный блокирующий Андрей Ащев. Чемпион Универсиады (2015) связующий Павел Панков. Победитель волейбольной Лиги чемпионов (2013) в составе новосибирского «Локомотива» диагональный Филипп Воронков. Диагональный сборной Швеции Маркус Нильссон. А также два петербургских воспитанника — центральный блокирующий Сергей Червяков и либеро Артем Зеленков.

– Коллектив набирается неплохой, но медали сразу обещать не стану, – скромничает Самсонов. – Все равно для становления команды должно пройти 2 – 3 года. Команда это живой организм. Можно поставить шесть звезд, и они ничего не выиграют. А можно сделать из середнячков боевую команду, с которой будет всем тяжело играть.

Уже сейчас базируется «Зенит» там же, где и «Автомобилист», – в Академии Платонова на Вязовой улице, 10. Матчи будут проходить в академии (вместимость 1500 человек) и на «СИБУР Арене» (7120).

– С «СИБУР Ареной» мы уже разговаривали, там очень плотный календарь, все занято, – рассказал Самсонов. – В сентябре уже теннисный «Санкт-Петербург Оупен» начинается, а у нас как раз три домашние игры в этот месяц. Будем обсуждать, какие окна есть, какие матчи мы там сможем сыграть.

Напомним, в 2016 году баскетбольный «Зенит» был вынужден переехать с «СИБУР Арены» в «Юбилейный». Уж бывший гендиректор клуба Максим Митрофанов говорил тогда, что стоимость аренды на «СИБУР Арене» серьезно превышает рыночную.

– Не думаю, что баскетбольный «Зенит» переехал в «Юбилейный» из-за этого, – комментирует Самсонов. – Аренда там примерно такая же, как и в «Юбилейном». «СИБУР Арена» сейчас для волейбола — лучшая в городе площадка. Потому что в «Юбилейном» в баскетбол приходится играть на паркете, постеленном прямо на лед. Хотя там и говорят, что все плотно закрывается, но я не понаслышке знаю, что это такое. Сам играл в ледовых дворцах. Это прохладно и некомфортно. В волейбол на «СИБУР Арене» еще не играли, но мне очень понравилась эта площадка. По возможности мы будем там играть.

С вопросом о планах по строительству собственного стадиона Самсонов отправляет в «Газпром». «Если они собираются делать какой-то игровой пул, то им необходимо подумать об этом», – отмечает он.

Бюджет клуба в первый год составит около 400 млн рублей — средняя цифра по меркам российского волейбола. Самсонов подтверждает ее. Для сравнения: у казанского «Зенита» бюджет составляет около 700 млн рублей. Чтобы конкурировать с ним за звание чемпионов (а именно такая задача будет стоять перед клубом через пару лет), нужно не меньше. В перспективе так и будет, но пока Самсонову будут даны 2 – 3 года на становление команды. «Газпром» готов подождать.

– Первый год надо просто посмотреть, что к чему, во второй оглядеться, добавить кого-то посерьезнее, а потом уже ставить серьезные задачи, – составляет план на ходу Самсонов. – Думаю, что через 2 – 3 года перед нами будут стоять самые высокие задачи — стать чемпионом. Зная Алексея Борисовича Миллера, по-другому быть не может.

Ну а там и до победы в Лиге чемпионов, которую последние шесть лет бессменно выигрывают российские клубы, недалеко. Не в футболе, так хоть в волейболе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»