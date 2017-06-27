Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб

Еще
18:52 27.06.2017
Пришлите свою новость!
18:35
Волейбольный «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Волковым
18:26
Канадский Bombardier избавился от вагоноремонтного бизнеса в Петербурге
18:08
Роспотребнадзор закрыл еще один детский лагерь в Петербурге
18:05
Во Владимирскую область съедутся волонтёры со всей страны
17:52
Египет заплатит до $45 за каждого прилетевшего в Шарм-эль-Шейх россиянина
17:51
Гражданин Украины на границе с Россией попросил убежища в Финляндии
17:40
ФК «Зенит» продает абонементы сразу на два стадиона
17:26
Агапитова: Школьники не понесут уголовного наказания за гибель приятеля в Неве
17:18
Главу университета им. Бонч-Бруевича хотят лишить статуса ректора
17:10
В Анненкирхе пройдет благотворительный концерт группы AcouStick
17:02
Полузащитник «Зенита» Молло: Мне нравится Путин. Он в потрясающей форме
16:58
Электрик в Тосно решил расплатиться по долгам взяткой на полмиллиона
16:46
УФАС обязало Смольный продлить торги по наружной рекламе
16:33
Грифоны на Банковском мосту изменят цвет
16:22
В Петербурге экспедитор «разбогател» на 2 млн по копиям паспортов из Интернета
16:18
Вирус-вымогатель блокировал работу крупнейших компаний России и Украины
16:14
Кремль продаст Финляндии 15 помещений в центре Петербурга
16:05
В МЭР считают, что для инвестклимата России Telegram лучше блокировать
15:59
Восьмиэтажный ветеринарный центр на Лиговском построят за бюджетный миллиард
15:52
Свободную экономическую зону в Крыму расширят на 21 км
15:43
Крупнейший медстраховщик Петербурга поменял название
15:34
Данни официально перешел в «Славию»
15:24
Руководство Исаакия: Передавать собор РПЦ пока не будут
15:16
Издатели эротического журнала «Флирт» осуждены за проституцию
14:45
Депутаты поставили вопрос об импичменте главы Ломоносовского района
14:40
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро за подтасовку результатов поиска
14:30
«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей
14:17
СМИ: Погибший в Киеве полковник разведки имел отношение к охране Вороненкова
14:14
От «Мумий Тролля» до Эрмитажа: VK fest анонсировал участников
14:05
В Ораниенбауме откроют "покои Воронцовой"
14:05
В Кремле прокомментировали информацию «Фонтанки» о вероятных контрактах Пригожина в Сирии
13:50
Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»
13:49
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской заподозрен в присвоении квартплаты на 600 тысяч
13:29
«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»
13:25
В аэропорту Хельсинки активисты сорвали депортацию гражданки Ирака
13:17
Минздрав назвал самые болеющие регионы России
13:06
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
12:52
Глава Кингисеппского водоканала задержан по делу о хищении 2 миллионов
12:45
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
12:40
Маршрутка таранила ограждение на Народной
12:36
СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины
12:19
«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана
12:02
Продажи машин в Петербурге побили пятилетний рекорд
11:58
Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления
11:45
Полиция силой разогнала лагерь националистов в Хельсинки
11:38
Мужчина попал под колеса самосвала без водителя в Кингисеппе
11:15
Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
11:04
Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами
10:37
Ночной вор подобрал ключи к банку на Савушкина
10:36
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
10:30
Восстановлено движение по улице Марата
10:08
В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС
09:56
Автоворы на BMW таранили полицию на месте угона у "Меги-Парнас"
09:47
Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018
09:30
В Киеве взорвался джип - есть пострадавший
09:21
В Белоострове - транспортный коллапс из-за закрытого переезда
09:13
В НАТО заявили о наращивании Россией военного потенциала «на каждом уровне»
09:04
Лжеполицейский «конфисковал» у петербурженки рубли и валюту из тумбочки
08:56
У дороги Шлиссельбург — Кировск «дежурят» лоси
08:48
Утонувшего в Неве подростка пытался вытащить друг
08:37
Взрослый кавалер оставил петербургскую школьницу с поруганной честью и без телефона
08:29
Деловой совет США и России анонсировал прием по случаю отставки посла РФ
08:21
Трех сотрудников CNN уволили после публикации о российском фонде
08:13
Супруга Этуша рассказала, кто виноват в травме актера
08:05
США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки
01:30
Гермес и его братья соберутся в "Эрарте"
01:24
Даша Шульц подарит петербуржцам сказку
01:01
В России разрешили продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам
00:41
Путин внес в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов
00:27
В Роскомнадзоре открещиваются от желания получить доступ к перепискам в Telegram
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.06.2017 17:33
0 Комментариев

Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб

Олимпийские чемпионы в составе, полумиллиардный бюджет с перспективой двукратного увеличения, тренеры сборной России. «Фонтанка» рассказывает о деталях газпромовского плана по созданию в Петербурге волейбольного суперклуба.
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
скриншот с сайта youtube

Пока четвертый и пятый «Зениты» еще только на подходе, третий, он же волейбольный, – уже официальный проект. 23 июня «Зенит» (Санкт-Петербург) был заявлен для участия в элитном дивизионе отечественного волейбола — Суперлиге. Однако информации о клубе по-прежнему крайне мало — кто будет играть, на каком стадионе, кто войдет в тренерский штаб и так далее. При помощи генерального директора Владимира Самсонова восполняем эти пробелы.

В Петербурге волейбольный «Зенит» будет уже третьим клубом с таким названием (вслед за футбольным и баскетбольным) и с «Газпромом» в качестве основного спонсора. На волейбольной же карте России это уже второй газпромовский «Зенит». Первый с 2008 года базируется в Казани и за последние 9 лет лишь однажды упустил звание чемпионов России. И хотя слухи о создании в Петербурге своего «Зенита» под патронажем все того же газового монополиста ходят уже минимум два года, информация о том, что  дело сдвинулось с мертвой точки, заставила казанцев занервничать — а вдруг кто-то покусится на их кусок пирога. В волейбольных кругах рассказывают, что именно они якобы слили в апреле в СМИ информацию о готовящейся «бомбе». Но ничего не поделаешь, принципиальное решение уже было принято на уровне председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Искать руководителя для нового клуба долго не пришлось. Должность генерального директора занял Владимир Самсонов, долгие годы в Петербурге удерживающий на плаву некогда легендарный «Автомобилист» (трижды чемпион СССР, девятикратный серебряный призер и девятикратный бронзовый чемпионата СССР, двукратный чемпион России).

– Впервые о проекте по возрождению в Петербурге волейбола, а именно так я вижу создание здесь волейбольного «Зенита», я узнал в апреле, – рассказал «Фонтанке» Самсонов. – Ведь именно здесь, в Санкт-Петербурге, в советское время была самая сильная мужская волейбольная школа под руководством Вячеслава Платонова (бывшего главного тренера «Автомобилиста» и сборной СССР). Все инновации, все передовые идеи рождались здесь. Для сборной России «Автомобилист» был полигоном, где всегда пробовалось что-то новое. Я знаю это все не понаслышке, так как сам прошел через это все в качестве игрока.

Пару лет назад «Фонтанка» уже обращалась к Самсоновову с вопросом, готов ли он был бы ради финансовой поддержки от «Газпрома» переименовать клуб в «Зенит». Тогда Самсонов ответил согласием. В этом случае история «Автомобилиста» продолжилась бы пусть и под другим названием. Сейчас же создан совершенно новый клуб параллельно с уже существующим.

– «Газпром» решил по-своему, – объясняет Самсонов. – Кто платит, тот и заказывает музыку. Да и потом, когда начинаешь новое дело, лучше начинать его с нуля. У «Автомобилиста» в последнее время было очень сложное финансовое положение и там накопились долги, передавать которые кому-то не хочется. Мы сейчас планируем создать школу молодых волейболистов. У нас есть два интерната. Первый — бывшая школа № 62. Вторая — отделение волейбола в Сестрорецке.

Наряду с основной командой будет создана молодежная команда «Зенита», которая выступит в молодежной лиге. Впрочем, про «Автомобилист» тоже не забудут. Он будет оформлен в качестве фарм-клуба при «Зените». Возможно, не самый почетный статус для пятикратного чемпиона страны, зато бесконечные долги и нехватка денег должны остаться в прошлом. Получится идеальная клубная пирамида: две детские школы-интерната, молодежная лига, «Автомобилист», играющий в Высшей лиге, и на вершине «Зенит». Самсонов пока остается вице-президентом «Автомобилиста», но в ближайшее время планирует уйти с этого поста. «Думаю, что совмещать работу в двух клубах будет некорректно», – объясняет он.

Важный момент: волейбольный клуб «Зенит» – отдельное юридическое лицо, в отличие от той же баскетбольной команды, которая является лишь департаментом при футбольном «Зените». Самсонов считает, что это положительно скажется на развитии волейбольной команды.

– Баскетбол там — второй сорт, на задворках. Поэтому я очень рад, что у нас отдельное юрлицо, отдельный волейбольный клуб, не входящий в структуру футбольного клуба. Я очень люблю и уважаю футбольный «Зенит», всегда болею за него, но очень рад, что волейбольный клуб все-таки отдельно.

В скором времени «Газпром» назначит президента волейбольного «Зенита». Пока же взаимодействие между газовой компанией и клубом помогает осуществлять официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. У Самсонова свое объяснение, почему «Газпром» вдруг решил обзавестись в Петербурге еще волейбольной командой.

– «Газпром» ведь почти весь переехал в Санкт-Петербург, – говорит он. – Наряду с футбольным «Зенитом» у них уже есть здесь баскетбольный «Зенит». Теперь у них есть волейбольный. Следующий шаг, возможно, ручной мяч и мини-футбол. Сейчас мы должны создать все условия для игроков, чтобы спорстмены с радостью приезжали в Петербург. На сегодняшний день у нас было очень мало времени для комплектования команды. Как вы знаете, только в пятницу мы официально заявились в Суперлигу.

Главным тренером назначен 44-летний Александр Климкин — трёхкратный чемпион России в качестве игрока (в составе ЦСКА и «Локомотива-Белогорье»). Тренерскую карьеру начал в 2011 году. Тренировал новокуйбышевскую «НОВА» и «Нижний Новгород». Работал со сборной России. В качестве тренера помогал Владимиру Алекно на Олимпиаде-2012 и Андрею Воронкову в Мировой лиге-2013. Оба турнира российская команда выиграла. В 2015 году был исполняющим обязанности главного тренера сборной России. Вторым тренером назначен петербургский воспитанник Андрей Толочко. Работал в «Газпром-Югре», «Ленинградке», «Автомобилисте».

Игровой состав у «Зенита» набирается мощный. Главная звезда — центральный блокирующий Александр Волков, бронзовый призер Пекина-2008, чемпион Лондона-2012, победитель Кубка мира-2011 и Мировой лиги-2011. Кубинский доигровщик Ореоль Камехо — победитель Кубка Америки-2008, серебряный призёр чемпионата России (2013/14) и серебряный призёр чемпионата мира среди клубных команд (2013) в составе новосибирского «Локомотива». Чемпионы Европы (2013) и Мировой лиги (2013) доигровщик Евгений Сивожелез и центральный блокирующий Андрей Ащев. Чемпион Универсиады (2015) связующий Павел Панков. Победитель волейбольной Лиги чемпионов (2013) в составе новосибирского «Локомотива» диагональный Филипп Воронков. Диагональный сборной Швеции Маркус Нильссон. А также два петербургских воспитанника — центральный блокирующий Сергей Червяков и либеро Артем Зеленков.

– Коллектив набирается неплохой, но медали сразу обещать не стану, – скромничает Самсонов. – Все равно для становления команды должно пройти 2 – 3 года. Команда это живой организм. Можно поставить шесть звезд, и они ничего не выиграют. А можно сделать из середнячков боевую команду, с которой будет всем тяжело играть. 

Уже сейчас базируется «Зенит» там же, где и «Автомобилист», – в Академии Платонова на Вязовой улице, 10. Матчи будут проходить в академии (вместимость 1500 человек) и на «СИБУР Арене» (7120).

– С «СИБУР Ареной» мы уже разговаривали, там очень плотный календарь, все занято, – рассказал Самсонов. – В сентябре уже теннисный «Санкт-Петербург Оупен» начинается, а у нас как раз три домашние игры в этот месяц. Будем обсуждать, какие окна есть, какие матчи мы там сможем сыграть. 

Напомним, в 2016 году баскетбольный «Зенит» был вынужден переехать с «СИБУР Арены» в «Юбилейный». Уж бывший гендиректор клуба Максим Митрофанов говорил тогда, что стоимость аренды на «СИБУР Арене» серьезно превышает рыночную.

– Не думаю, что баскетбольный «Зенит» переехал в «Юбилейный» из-за этого, – комментирует Самсонов. – Аренда там примерно такая же, как и в «Юбилейном». «СИБУР Арена» сейчас для волейбола — лучшая в городе площадка. Потому что в «Юбилейном» в баскетбол приходится играть на паркете, постеленном прямо на лед. Хотя там и говорят, что все плотно закрывается, но я не понаслышке знаю, что это такое. Сам играл в ледовых дворцах. Это прохладно и некомфортно. В волейбол на «СИБУР Арене» еще не играли, но мне очень понравилась эта площадка. По возможности мы будем там играть.

С вопросом о планах по строительству собственного стадиона Самсонов отправляет в «Газпром». «Если они собираются делать какой-то игровой пул, то им необходимо подумать об этом», – отмечает он.

Бюджет клуба в первый год составит около 400 млн рублей — средняя цифра по меркам российского волейбола. Самсонов подтверждает ее. Для сравнения: у казанского «Зенита» бюджет составляет около 700 млн рублей. Чтобы конкурировать с ним за звание чемпионов (а именно такая задача будет стоять перед клубом через пару лет), нужно не меньше. В перспективе так и будет, но пока Самсонову будут даны 2 – 3 года на становление команды. «Газпром» готов подождать.

– Первый год надо просто посмотреть, что к чему, во второй оглядеться, добавить кого-то посерьезнее, а потом уже ставить серьезные задачи, – составляет план на ходу Самсонов. – Думаю, что через 2 – 3 года перед нами будут стоять самые высокие задачи — стать чемпионом. Зная Алексея Борисовича Миллера, по-другому быть не может.

Ну а там и до победы в Лиге чемпионов, которую последние шесть лет бессменно выигрывают российские клубы, недалеко. Не в футболе, так хоть в волейболе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Волейбольный «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Волковым
ФК «Зенит» продает абонементы сразу на два стадиона
Полузащитник «Зенита» Молло: Мне нравится Путин. Он в потрясающей форме
Данни официально перешел в «Славию»
Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»
«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»
«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018
СКА купил у «Локомотива» за 100 млн «молодого хоккеиста с серьезными перспективами»
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Telegram прощай! Или до свидания?

СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.